В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

Источник материала: Ежедневник

фото: ee.sputniknews.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что у России «нет вопросов» к Светлане Тихановской.

«Здесь абсолютно чёткий юридический алгоритм. У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — цитируют Ведомости представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пескову также был задан вопрос, считает ли Кремль преследование Тихановской политическим. «Преследование ведут правоохранители Беларуси, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать», - ответил пресс-секретарь российского президента.

При этом на вопрос, попадает ли ситуация с экс-кандидатом в президенты Беларуси под случаи, когда какое-то государство может посчитать политически мотивированным преследование человека, Песков ответил отрицательно.