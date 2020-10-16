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В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск
16.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ee.sputniknews.ru
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что у России «нет вопросов» к Светлане Тихановской.
«Здесь абсолютно чёткий юридический алгоритм. У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы в свою очередь имеем с ними единую систему и единые обязательства», — цитируют
Пескову также был задан вопрос, считает ли Кремль преследование Тихановской политическим. «Преследование ведут правоохранители Беларуси, поэтому нужно, наверное, у них спрашивать», - ответил пресс-секретарь российского президента.
При этом на вопрос, попадает ли ситуация с экс-кандидатом в президенты Беларуси под случаи, когда какое-то государство может посчитать политически мотивированным преследование человека, Песков ответил отрицательно.
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Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что у России «нет вопросов» к Светлане Тихановской.
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