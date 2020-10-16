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Движение на участке улицы Притыцкого с сегодняшнего вечера будет перекрыто

16.10.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции предупредили о том, что сегодня вечером на участке улицы Притыцкого в Минске будет закрыто движение. Причем не на один день: все вернется к норме только в воскресенье.

Когда и где закроют движение?

С 20:30 16 октября до 10:00 18 октября предусмотрено закрытие движения всех видов транспорта (за исключением общественного) по улице Притыцкого на участке от МКАД до улицы Лещинского, включая перекрестки улиц Притыцкого — Неманская и Притыцкого — Лобанка.

С чем это связано?

Движение закроют в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

Как объехать?

Предусмотрены объезды указанного участка улично-дорожной сети по МКАД, улице Казимировской и улице Шаранговича.

В ГАИ просят учитывать предоставленную информацию и планировать свой маршрут заранее. Также там принесли извинения за временные неудобства.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции предупредили о том, что сегодня вечером на участке улицы Притыцкого в Минске будет закрыто движение. Причем не на один день: все вернется к норме...
 
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