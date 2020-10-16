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КГБ: готовится провокация

16.10.2020 15:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Из разных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал Иван Тертель.

По его словам, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси. «И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности», — отметил председатель КГБ.

Иван Тертель добавил: «В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».

 
 
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Из разных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван...
 
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