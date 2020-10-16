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КГБ Беларуси пугает население готовящейся провокацией накануне выходных

16.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава КГБ Беларуси, а это нынче Иван Тертель, заявил, что ведомство из различных источников получает информацию о готовящейся в Беларуси провокации.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - сказал Тертель (цитата БелТА).

(Тот, кто пишет тексты для Тертеля, явно его троллит).

Он утверждает, что организаторы провокации и их зарубежные кураторы намерены обвинить силовые структуры Беларуси в тяжких последствиях этой провокации и «тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов».

Тертель сказал, что КГБ проводит комплекс мероприятий «по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности».

"В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность", - сказал глава КГБ.

 
 
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Глава КГБ Беларуси, а это нынче Иван Тертель, заявил, что ведомство из различных источников получает информацию о готовящейся в Беларуси провокации.
 
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