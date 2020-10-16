«Новая нефтяная компания» бизнесмена Воробья займется экспортом нефтепродуктов

Источник материала: АФН

В марте этого года в Беларуси появился еще один спецэкспортер нефтепродуктов. Раньше исключительное право на экспортные продажи продукции Мозырского НПЗ и новополоцкого «Нафтана» имела только ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК).

Сейчас в этой сфере будет также работать ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК), говорится в статье Naviny.by

По данным агентства Argus Media, ННК выставила на торги до 120 тысяч тонн мазута в месяц Новополоцкого НПЗ. Отгрузки продукции планируется осуществлять с 1 ноября 2020 года по 10 сентября 2021 года через порты стран Балтии.

На первом этапе, как говорят источники в нефтяной отрасли, компания будет заниматься продажами темных нефтепродуктов. Помимо мазута это может быть вакуумный газойль и битум. Если проект себя зарекомендует, то номенклатура продаж может быть существенно расширена вплоть до того, что поставки всех белорусских нефтепродуктов с Новополоцкого НПЗ будут идти через ННК.

Акционерами «Новой нефтяной компании» являются Белорусская железная дорога и Банк развития. Им принадлежит около 25% акций. Контрольным пакетом (75%) владеет новополоцкая компания «Интерсервис» бизнесмена Николая Воробья.

Воробью принадлежит «Нефтебитумный завод» в Червенском районе. Это предприятие было замечено в серых схемах с поставками российских темных нефтепродуктов в 2018 году.

В 2019 году «Нефтебитумный завод» купил контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «Прикарпатзападтранс». Этот бизнес связывают с украинским политиком Виктором Медведчуком. В сентябре прошлого года БНК делала пробные прокачки дизельного топлива по этому нефтепродуктопроводу.

Николая Воробья также называют владельцем эстонской компанией NT Marine. Она владеет двумя судами и предлагает услуги по перевозке нефтепродуктов морем. Как сказано в отчетности NT Marine за прошлый год, на продажах топлива компания выручила более 110 млн евро.

В статье также говорится, что ННК не является заменой БНК.