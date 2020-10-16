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Колесникова назвала невозможным диалог с властью при наличии политзаключенных

16.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диалог власти и оппозиции в Белоруссии будет невозможен до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, считает арестованная член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Она передала этот комментарий через адвоката.


Так она прокомментировала прошедшую 10 октября встречу президента Александра Лукашенко с политзаключенными. По ее мнению, встреча продемонстрировала слабость власти в стране.

"Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме", - сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико, в избирательном штабе которого работала Колесникова.

Мария также отметила, что властью до сих пор "не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах".
 
 
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Диалог власти и оппозиции в Белоруссии будет невозможен до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, считает арестованная член президиума...
 
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