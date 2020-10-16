Колесникова назвала невозможным диалог с властью при наличии политзаключенных





Так она прокомментировала прошедшую 10 октября встречу президента Александра Лукашенко с политзаключенными. По ее мнению, встреча продемонстрировала слабость власти в стране.





"Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме", - сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико, в избирательном штабе которого работала Колесникова.





Мария также отметила, что властью до сих пор "не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах".