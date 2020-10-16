Ярослав Романчук: «Тихановская поставила на кон свою репутацию»













Александр Лукашенко сегодня опять атакует, пользуясь поддержкой Москвы. Об этом заявил известный белорусский экономист Ярослав Романчук в комментарии «Голосу Америку». Эксперт считает, что в условиях тотального контроля над вертикалью власти и силовыми структурами тем более важно, чтобы белорусское общество консолидировалось вокруг Светланы Тихановской как национального лидера.





«Это на самом деле очень серьезный тест для нее, – уточнил он. – Тихановская поставила на кон свою репутацию. И если за 13 дней ничего не случится, не произойдет подъема протестов, можно считать, что Лукашенко этот раунд борьбы выиграл. Это, вне сомнения, рискованный ход».





На данном этапе противостояние вошло в решающую фазу, полагает Ярослав Романчук. «Оно длится уже больше 70 дней. Для любого общества это очень много, это испытание на прочность, – пояснил он. – А что будет дальше, сказать трудно. Конечно же, люди устали. И какую-то стратегию выхода из противостояния они должны видеть. Если до 25 октября не произойдет никаких радикальных перемен, значит тогда забастовка. Если ее не будет, то протест начнет сдуваться».





Главное, чего хочет Лукашенко, это раздробить протест, уверен Романчук.





«Он ведь не разговаривает с Тихановской и членами Координационного совета, а разговаривает с Бабарико, который зависим от президента. Таким образом, он пытается показать, что общается со своими противниками ради стабильности в Беларуси. А ужесточение направлено на другую категорию людей, которые «радикализировались». Он показывает, что пойдет тут до конца. Так что это разные части одного и того же сценария и все ради сохранения власти», – резюмировал Ярослав Романчук.





Вместе с тем он пока не заметил в действиях Лукашенко паники. Он считает, паника наступит, когда Лукашенко обнаружит раскол в стане силовиков или произойдет итальянская забастовка чиновников.



