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Власти готовят почву для "красного террора"? КГБ заявил о готовящейся провокации

16.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне выходных, когда обычно в Беларуси проходят массовые акции протеста, КГБ заявляет о некоей готовящейся провокации - не исключено, что сами чекисты ее и готовят, чтобы спровоцировать в стране "красный террор".

Власти готовят почву для "красного террора"? КГБ заявил о готовящейся провокации
Белорусский спецслужбы якобы получили информацию о готовящейся в стране провокации, заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации", - заявил глава КГБ. Его слова приводит БелТА. 

Заметим, что "партнерских" спецслужб у белооусского КГБ уже практически не осталось, разве что российская ФСБ, которая сама вполне может какую-дибо провокацию организовать.

Заявляя о провокации, Тертель добавил, что целью этих действий является "дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

Организаторы запланированной акции и их кураторы за рубежом намерены всю вину за тяжкие последствия перекинуть на силовые структуры. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов", - уточнил он.

Спецслужбы вместе с другими правоохранительными органами проводят "комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".
 
 
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Накануне выходных, когда обычно в Беларуси проходят массовые акции протеста, КГБ заявляет о некоей готовящейся провокации - не исключено, что сами чекисты ее и...
 
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