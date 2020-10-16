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Вместо тихой охоты мог случиться громкий взрыв

16.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страшную поляну обнаружила жительница Барани, отправившись в лес за грибами


Когда жительница Барани в паре километров от дороги забрела на тихую полянку, оказалось, что в этом месте из земли «растут» вовсе не грибы. Рассмотрев торчащие из-под листвы снаряды, грибница осторожно обошла их, а когда выбралась из леса и добралась домой, сообщила о находке в милицию.

Женщине пришлось еще раз вернуться к страшной поляне — нужно было показать опасное место милиционерам. Когда поляну с боеприпасами нашли, правоохранители вызвали саперов.

Группа разминирования войсковой части 5524 после обследования поляны и окрестностей собрала в этом 52 артиллерийских снаряда различных калибров, а также взрыватель. 

Найденные боеприпасы времен Второй мировой войны были уничтожены, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
 
 
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Страшную поляну обнаружила жительница Барани, отправившись в лес за грибами
 
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