"Перед каждым белорусом сейчас стоит нравственный выбор и никто не сможет этого выбора избежать"

TUT.BY Люди хотят справедливого устройства государства, где будет верховенство закона, соблюдение прав, возможность влиять на свою судьбу. И это ощущение моральной правоты, исторической важности момента придает силы, заявил Сергей Чалый в передаче «Экономика на пальцах» на портале





При этом эксперт предостерег от использования этого порыва теми, кто предпочел быстро уехать за границу «по соображениям безопасности».





Про Путина и картошку

Главное и беспрецедентное событие прошедшей недели — визит Лукашенко в СИЗО КГБ, который всех заставил недоумевать о целях посещения.





— Сразу хотел бы отмести версию, что визит был нужен из-за давления со стороны Путина и России. Это чушь. Сейчас, когда на улице народ, возмущенный украденными выборами и насилием в отношении тех, кто возмущен украденными выборами, глупо говорить о том, что конституционная реформа что-то решает. На обе претензии она никак не отвечает, только если не подразумевает, что результатом этой реформы будет скорый уход Лукашенко, — подчеркивает Чалый.





Он напоминает, что о конституционной реформе Лукашенко действительно высказывался после визита к Путину. Из заявлений после встречи можно сделать вывод, что под реформой Конституции Москва понимает полноценный транзит власти.





— Вариант, когда в результате поправок в Конституцию Лукашенко остается во главе государства, они, скорее всего, не рассматривают. Это пока мой базовый сценарий. Я по-прежнему считаю, что в интересах Москвы образование в Беларуси парламентской республики с большой пророссийской фракцией. А фракция эта будет крупной: любовь к России (не к Путину) есть. Другое дело, что нет желания объединяться в одно государство. А хорошее отношение к соседу социологи констатировали всегда.





Аналитик отмечает: в условиях, когда ты понимаешь, что за тебя — абсолютное меньшинство (а оценить количество людей, некоторых из которых уже в лицо узнают по мероприятиям по всей стране, можно по маршу в поддержку действующей власти в среду), остается делать вид, что все в порядке, все проблемы и дискуссии закончены:





— «Все, видите, у нас уже и инаугурация прошла! Чего теперь вы хотите?» Будто этот факт что-то меняет в отношении людей к прошедшим выборам, — удивляется Чалый.





Попытки заиграть тему, сделать вид, что глава государства занят другими, куда более важными вопросами, продолжаются по одному сценарию. Вот в Витебской области Лукашенко заявляет, посещая Толочинский консервный завод: «Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне». «Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми», — добавляет он.





Посещая картофелехранилище, он провозглашает: «Хранилище — это святое. Если нет хранилища, нечего картошку сажать».





То есть снова идет противопоставление чарки и шкварки более высоким ценностям.





— А в ответ на требование соблюдения законов, разделения властей, элементарного обеспечения безопасности нам говорят: «Это все здорово, но что же мы есть будем».





Нестандартный шаг или жест отчаяния?

Казалось бы, можно и дальше продолжать этот сценарий, но власть делает нестандартный шаг, и Лукашенко едет в СИЗО, к людям, которых он никогда по фамилии не называл, они и этого были недостойны в его глазах.





Мероприятие названо «встречей с представителями оппозиционных политических движений». Очевидно, что эта «встреча» не принесла результатов, на которые рассчитывала власть, уверен эксперт.





— Пропагандистского выхлопа из пятичасовой беседы не вышло никакого: меньше минуты видео, основную часть из которого говорит Лукашенко. Не считать же выхлопом серию интервью вышедшего уже на свободу Юрия Воскресенского, который не был никаким лидером штаба Бабарико. Воскресенский был всего лишь членом инициативной группы по сбору подписей и не принадлежал к кругу лиц, принимавших решения. Он — неуполномоченное лицо, — подчеркивает аналитик.

Фактически есть одна цитата, слова Лукашенко о том, что «Конституцию на улице не пишут», на что можно ответить: и переговоры в тюрьме не ведут.

Переговоры возможны только с теми, кто так же свободен в принятии решений, как и ты, подчеркивает Сергей Чалый.





Он обращает внимание на то, что Лукашенко не преминул показать, что он в курсе того, как идет расследование дел ключевых фигур, показал, что от его решения зависит их судьба и по его решению они были посажены.





— Это и близко не переговоры. И очень точно через адвокатов они передали: это был обмен мнениями, — констатировал Чалый.





Чалый уверен, план перед визитом был — попытаться расколоть собравшихся, найти того, кто выйдет и скажет: «Вот мы нормальная, вменяемая, конструктивная оппозиция. Улица — это неправильно, бандиты там. Прекращаем эти протесты».



