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В Новогрудском районе Renault насмерть сбил мужчину, который сидел у края дороги

16.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Новогрудском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 15 октября, около 19.00. Установлено, что 42-летний водитель Renault ехал по трассе Любча — Новогрудок — Дятлово. В деревне Скрыдлево при встречном разъезде он сбил 38-летнего мужчину, который сидел у края проезжей части.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Световозвращающими элементами он обозначен не был.
 
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