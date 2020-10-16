В Новогрудском районе Renault насмерть сбил мужчину, который сидел у края дороги

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Новогрудском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 15 октября, около 19.00. Установлено, что 42-летний водитель Renault ехал по трассе Любча — Новогрудок — Дятлово. В деревне Скрыдлево при встречном разъезде он сбил 38-летнего мужчину, который сидел у края проезжей части.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.