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В правительстве обсуждают варианты субсидий из бюджета на покупку электромобилей

16.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государство прорабатывает новые меры по стимулированию покупки электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько на форуме электромобильности «E-Mobility 2020». Преференции будут как для физических, так и для юридических лиц.


Первый замминистра промышленности Сергей Гунько: «Финансовые инструменты для покупки электромобилей, собранных на нашем заводе, пока обсуждаются»

Напомним, сейчас для физлиц уже действуют нулевые ставки таможенной пошлины и НДС при ввозе электромобилей из-за границы. Эта мера позволила в два раза увеличить количество электрокаров в стране. Сейчас их, напомним, больше 1,2 тысячи.

Чтобы белорусы покупали еще больше электромобилей количество льгот увеличат. Сейчас прорабатывается такой вариант: покупателю будет предоставлена какая-то компенсация при покупке электромобиля при условии сдачи на утилизацию автомобиля с ДВС. За утилизацию будет выдаваться сертификат на определенную сумму, плюс такую же сумму выделят из бюджета. Других подробностей этой программы пока нет, но по сути, речь идет о некоем аналоге субсидирования электротранспорта, который существует в странах Европы.

Будут стимулировать продажи электромобилей и с помощью льготных кредитов. По словам Сергея Гунько, в следующем году планируется собрать на заводе «БЕЛДЖИ» партию из 1000 электромобилей.

— Финансовый инструмент в виде льготного кредита служит для продвижения продаж определенной модели, стимуляции ее спроса. Что касается электромобилей, то высока вероятность того, что при его покупке будет действовать льготная программа кредитования. Он хоть и будет довольно высокого класса, но все же мы планируем его «народным». На необходимость использования льготных финансовых инструментов ответит рынок, — заметил Сергей Гунько.

Обсуждаются льготы и для юридических лиц.

— Уже сегодня в рамках действующего указа по электромобилям, если юрлицо покупает электромобиль для собственных нужд, то можно применить инвестиционный вычет, то есть уменьшить размер налогооблагаемой базы на размер стоимости электромобиля, — пояснил AUTO.TUT.BY Сергей Гунько. — Причем в перспективе мы хотим предложить правительству и президенту вариант, при котором размер инвестиционного вычета будет увеличиваться в зависимости от количества приобретенных электромобилей. Например, компания купит пять электромобилей на сумму 150 тысяч долларов. Размер инвестиционного вычета увеличится на 20%.

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На форуме электромобильности E-Mobility 2020 рассказали, какие еще меры планируют принять, чтобы белорусы покупали больше электромобилей.
 
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