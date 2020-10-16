Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с политзаключенными

Находящаяся под стражей Мария Колесникова через адвокатов прокомментировала недавнюю встречу Александра Лукашенко с политзаключенными и спешно готовящиеся изменения в Конституцию.





«Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены и находятся в тюрьме», — говорится в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.

По мнению Колесниковой, такой шаг показывает слабость действующей власти. «К сожалению, передает Мария, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», — отмечается в сообщении.

Ранее адвокат Колесниковой Александр Пыльченко сообщил, что его подзащитную поставили в известность о готовящемся разговоре с Лукашенко, но она в эту встречу не поверила.

Встреча с политзаключенными состоялась 10 октября. На ней присутствовали Сергей Тихановский, Виктор и Эдуард Бабарико, политтехнолог Виталий Шкляров, медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка», Сергей Добролет, бывший зампредседателя правления «Белгазпромбанка».

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова находится под стражей уже полтора месяца. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.