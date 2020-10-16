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Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с политзаключенными
Источник материала: Навiны
Находящаяся под стражей Мария Колесникова через адвокатов прокомментировала недавнюю встречу Александра Лукашенко с политзаключенными и спешно готовящиеся изменения в Конституцию.
«Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены и находятся в тюрьме», — говорится в телеграм-канале штаба Виктора Бабарико.
По мнению Колесниковой, такой шаг показывает слабость действующей власти. «К сожалению, передает Мария, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», — отмечается в сообщении.
Ранее адвокат Колесниковой Александр Пыльченко сообщил, что его подзащитную поставили в известность о готовящемся разговоре с Лукашенко, но она в эту встречу не поверила.
Встреча с политзаключенными
Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова находится под стражей уже полтора месяца. 16 сентября Следственный комитет сообщил, что ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета). Дело было возбуждено ранее по факту создания КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской. Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет.
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Находящаяся под стражей Мария Колесникова через адвокатов прокомментировала недавнюю встречу Александра Лукашенко с политзаключенными и спешно готовящиеся...
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