КГБ заявил о якобы готовящихся провокациях

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, белорусские спецслужбы получили информацию о готовящейся в стране провокации, передает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: president.gov.by

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», — заявил Тертель.

По его словам, «цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения».