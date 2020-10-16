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КГБ заявил о якобы готовящихся провокациях
Источник материала: Навiны
По словам главы КГБ Ивана Тертеля, белорусские спецслужбы получили информацию о готовящейся в стране провокации, передает телеграм-канал «Пул первого».
«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации», —
По его словам, «цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения».
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По словам главы КГБ Ивана Тертеля, белорусские спецслужбы получили информацию о готовящейся в стране провокации, передает телеграм-канал «Пул первого».
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