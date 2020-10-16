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МВД: мы гуманно применим огнестрельное оружие против протестующих

16.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николай Карпенков заявил о "гуманном" применении огнестрельного оружия против участников уличных акций протеста. Об это он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ранее заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич обещал в случае необходимости применять боевое оружие против протестующих. Он подчеркнул, что милиция не уйдет с улиц и обеспечит порядок в стране.  

Оружие против солдат цветной революции

По словам главы ГУБОПиК обычным гражданам опасно находиться на митингах, где радикалы, объединенные в ОПГ, жгут машины, покрышки и нападают на правоохранителей с заточками.

Среди солдат цветной революции, уверен Карпенков, "по-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет". Глава ГУБОПиК сравнил протестующих с ОПГ, действовавшими в 90-е годы прошлого века. По его словам, эти "змагары" "хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская".

"Они хотят заработать денег", - объяснил их Карпенков.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ГУБОПиК признался, что впервые столкнулся с такими циничными и аморальными участниками акций протеста.
 
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