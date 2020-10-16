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«Белавиа» будет летать в Москву трижды в неделю

16.10.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

В таком режиме авиаперелеты начнутся с 19 октября.

Рейсы в аэропорт Домодедово будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13.35 и прибытием в Москву в 14.55. Улететь из Москвы можно будет в 14.45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 16.05, передает Белта.

Перед покупкой авиабилета "Белавиа" рекомендует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд, касающимися страны назначения.

Авиасообщение между Россией и Беларусью возобновилось 21 сентября с одного рейса в неделю. 14 октября принято решение об увеличении количества рейсов до трех в неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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В таком режиме авиаперелеты начнутся с 19 октября.
 
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