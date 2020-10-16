«Мы, конечно же, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное». Глава ГУБОПиК высказался о протестах

Источник материала: Onliner

Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-1» начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков заявил , что на акции протеста выходят радикалы, которые действуют по принципу преступных группировок 90-х годов. Также он рассказал о возможном применении огнестрельного оружия.

— Солдаты цветной революции — змагары — настоящих мужиков, которые любят свою родину, их там нет. Лучшее их сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов. Они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей, подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых обещает Тихановская щедро наделить. Они хотят заработать деньги, — сказал Карпенков.

Он также отметил, что видел «все выборы, все протестные массы», но «таких аморальных, циничных лиц, которые участвуют в этом, никогда не встречал».

— Но мы верим в гуманность закона, мы их задержим. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное, и самых опасных «острокопытных» мы с улиц уберем. Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие, — заявил Карпенков.