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Во всех районах Минска завтра пройдут субботники. Город будут убирать и озеленять
Источник материала: Onliner
Субботники с участием трудовых коллективов, учащейся молодежи, общественных организаций пройдут 17 октября во всех районах столицы. Это, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», обсуждалось 16 октября на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города.
Среди мест, куда направят свои силы добровольцы, территория бывшей деревни Корзюки, район ул. Уборевича и Ташкентской, пр. Рокоссовского, пойма р. Лошицы, Слепянская водная система, ул. Горецкого, Жебрака, берега р. Свислочи в районе аквапарка «Лебяжий», вдоль лыжероллерной трассы и др.
Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, среди первоочередных задач — приведение в порядок берегов водных объектов столицы. Их нужно очистить от мусора и зарослей.
Кроме того, в предстоящие выходные начнутся массовые посадки деревьев и кустарников на городских объектах. Благоприятный период для таких работ как раз наступил.
К услугам горожан и
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Субботники с участием трудовых коллективов, учащейся молодежи, общественных организаций пройдут 17 октября во всех районах столицы. Это, как передает...
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