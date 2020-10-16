Во всех районах Минска завтра пройдут субботники. Город будут убирать и озеленять

Источник материала: Onliner

Субботники с участием трудовых коллективов, учащейся молодежи, общественных организаций пройдут 17 октября во всех районах столицы. Это, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», обсуждалось 16 октября на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания города.

Среди мест, куда направят свои силы добровольцы, территория бывшей деревни Корзюки, район ул. Уборевича и Ташкентской, пр. Рокоссовского, пойма р. Лошицы, Слепянская водная система, ул. Горецкого, Жебрака, берега р. Свислочи в районе аквапарка «Лебяжий», вдоль лыжероллерной трассы и др.

Как подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, среди первоочередных задач — приведение в порядок берегов водных объектов столицы. Их нужно очистить от мусора и зарослей.

Кроме того, в предстоящие выходные начнутся массовые посадки деревьев и кустарников на городских объектах. Благоприятный период для таких работ как раз наступил.

К услугам горожан и проект «Зеленый двор вместе!», где желающие озеленить двор могут оставлять заявки и рассчитывать на помощь профессионалов.