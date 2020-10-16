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Путепровод на пересечении Победителей — Орловская откроют уже в понедельник?

16.10.2020 16:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поначалу ожидалось, что путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске откроют после реконструкции в ноябре, к 7-му числу, как и водится. Но судя по всему, объект сдадут раньше. Ограждения уже начали снимать, да и от транспортников поступила информация о возобновлении маршрутов.

«Минсктранс» сегодня сообщил, что в связи с открытием после реконструкции путепровода на улице Орловской на пересечении с проспектом Победителей с 19 октября работа троллейбусных маршрутов №39, 77 организовывается по постоянной схеме движения от проспекта Пушкина по улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской с одновременным внесением изменений в расписание движения. Вносятся изменения в расписание движения автобусных маршрутов №1, 11, 29, 44, 69, 76э, 89э, 91, 119с, 133, 136, троллейбусного маршрута №10т.

Таким образом, если опираться на эту информацию, то путепровод может быть открыт уже в понедельник, 19 октября.

Как ранее сообщалось, путепровод был закрыт на реконструкцию в связи с тем, что он треснул.

Путепровод на развязке улицы Орловской и проспекта Победителей относится к числу проблемных в связи с тем, что при его строительстве применялась клеевая технология. Напомним, что на МКАД уже завершилась реконструкция ряда путепроводов, построенных по такому же принципу. Были проблемы с мостами и в других регионах страны.

Учитывая это, сооружениям такого типа уделяется повышенное внимание, они подвергаются регулярному контролю. Вот во время очередной проверки и были обнаружены трещины. Тогда под путепроводом установили металлические конструкции, которые должны ограничить прогиб строения и предотвратить появление новых трещин. Но практически сразу было понятно, что масштабной реконструкции не избежать.

Путепровод на развязке проспекта Победителей и улицы Орловской был построен в 1978 году. В 2002-м он также переживал капитальный ремонт.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Поначалу ожидалось, что путепровод на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске откроют после реконструкции в ноябре, к 7-му числу, как и...
 
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