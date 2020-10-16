Обзор первого игрового ноутбука Redmi. Что пошло не так?

Источник материала: Onliner Redmi G — первый игровой ноутбук под этим брендом, но очередной в ассортименте Xiaomi. Компания давно известна на этом рынке, где сейчас доминируют, правда, другие игроки. Так сложилось во многом благодаря новым процессорам AMD Ryzen. Redmi же ворвался в сегмент игровых ноутбуков, выкатив устройство с нестандартным 16-дюймовым экраном в агрессивном дизайне, с мощным процессором и странной видеокартой. Что из этого получилось, читайте в новом обзоре.

Мы уже делали обзор на первый RedmiBook . В своем классе это был один из топовых ноутбуков и остается таким в новых конфигурациях . Особенно удачным пользователи считают переход на свежие процессоры AMD Ryzen. Сейчас очередь первого игрового ноутбука под этим брендом.

Внешний вид и клавиатура

Redmi G выглядит очень серьезным и массивным, со специфическим оформлением, воплощающим классические представления об игровом ноутбуке. Не хватает для полноты картины какой-нибудь подсветки корпуса или причудливого логотипа. Крышка ноутбука покрыта рельефным диагональным рисунком, как горшки культуры штрихованной керамики. Как видно на фото, отпечатки немного остаются на поверхности корпуса. Сам же корпус собран прочно, в нем ничего не скрипит и не шатается.

Среди полосок на крышке красуется надпись Designed by Xiaomi, как и на других ноутбуках Redmi. При первом знакомстве с ним промелькнула ассоциация с игровыми ASUS, особенно в части клавиатуры и оформления крышки. Может, показалось. Впрочем, оригинального в дизайне и правда мало (не считая 16-дюймового экрана). Те или иные элементы можно встретить почти в любом игровом ноуте. Так, редко используемые порты вынесены на заднюю часть корпуса: HDMI, mini DisplayPort, Ethernet и разъем питания. Для периферии доступно три USB порта, включая один USB 2.0, а также USB-C с поддержкой DisplayPort.





















В коробке с ноутбуком поставляется огромный блок питания. На фотографиях можно оценить его масштаб. Штекер имеет белый кольцевой индикатор, который светится всегда, когда адаптер подключен к сети.

На ноутбуке приятно набирать тексты. Почти сразу привыкаешь это делать без опечаток. Традиционно для игровых ноутбуков клавиши WASD выделены по контуру. Пробел имеет удобный выступ для большого пальца. Навигационные стрелки отделены от клавиатуры. Справа цифровой блок с укороченным Enter. Клавиши подсвечиваются только белым светом без возможности настройки уровня или интенсивности.

















Экран

Дисплей стандартный по своим характеристикам. Это простая IPS-панель (модель CMN N161HCA-GA1) с широкими углами обзора, небольшой яркостью и такой же контрастностью. Рамки экрана тонкие с трех сторон, кроме очень широкой нижней грани, где расположилась веб-камера. Диагональ дисплея составляет 16 дюймов. Нестандартное значение не дает никаких преимуществ, а лишь немного увеличивает размеры корпуса.

Самая главная фишка экрана Redmi G — частота обновления 144 Гц. Сейчас это почти мастхэв для игровых ноутбуков и мониторов. При этом тут многое упирается в располагаемое железо и личные потребности пользователя. Есть мнение, что необходимо подгонять частоту кадров под частоту обновления дисплея, чтобы использовать монитор на максимум. Конечно, это можно делать. Правда, с игровыми ноутбуками это не всегда получится из-за ограничений по модернизации железа. Вместе с этим такое стремление вовсе не обязательно, и пользователи могут без усилий получать преимущества от экрана с повышенной частотой обновления. Можно играть с низкой частотой кадров и наслаждаться плавной анимацией без разрывов в картинке благодаря экрану на 144 Гц. По итогу после такого дисплея совсем не хочется возвращаться к обычному на 60 Гц.

Возможности апгрейда



О системе Redmi G

Оформление BIOS ноутбука Redmi G

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D сцен





Комплексное тестирование производительности

Мы не разбирали ноутбук, так как он еще пойдет на продажу. У Redmi G интуитивно понятный BIOS с возможностями мониторинга и традиционными настройками. Графически в нем отмечено расположение ключевых компонентов. Там же можно выбрать три режима работы: Turbo, Balanced, Silent. Ноутбук тестировался в Turbo-режиме для полноценной оценки его максимальной производительности. Вентиляторы довольно шумные, при этом без раздражающего свиста и дискомфорта. В сбалансированном режиме их слышно меньше. При офисной нагрузке они даже не включаются, и ноутбук работает очень тихо.

По информации из системы и открытых источников, у Redmi G есть несколько вариантов обновления системы. Во всех конфигурациях в линейке установлены 16 ГБ. В модели на обзоре стояли две планки Samsung M471A1K43DB1-CWE. Такого набора полностью хватало для всех протестированных игр. Система хранения строится на двух слотах M.2 с поддержкой NVMe PCIe x4. В выбранном ноутбуке Redmi G установлен SSD на 512 ГБ (Phison ESR512GDLCG-E3C-4). Хватает его буквально на 5—6 игр, поэтому точно придется докупать еще один SSD .

Производительность в играх

На обзор ноутбук попал в максимальной конфигурации. Вся линейка игровых Redmi работает на новых процессорах Intel 10-го поколения, включая Core i7 с частотой до 5 ГГц. Естественно, он на такой частоте в базовых настройках не работал хоть сколько бы длительное время. Видеокарты в этих ноутбуках ограничены лишь двумя версиями с 4 ГБ памяти — GTX 1650 (пока непонятно, GDDR5 или GDDR6) и 1650 Ti. И вот в этом как раз и кроется главная проблема ноутбука. В версии с Core i7 и 1650 Ti ноутбук стоит очень дорого . Может, это как-то оправдано производительностью?

Все игры запускались с максимально возможными настройками графики. И всегда процессор был загружен едва ли на 35—40%, а чаще еще меньше, а видеокарта на 100%. Да, много зависит и от конкретной игры, где к процессору предъявляются бóльшие или меньшие требования. И почти никогда он и не должен быть сильно загружен. Касательно Redmi G тут дело немного в другом. Установленный в нем Core i7-10750H действительно мощный процессор и потянет любые рабочие приложения. Но в связке с GTX 1650 Ti создается «бутылочное горлышко». Во всех играх частота кадров не поднималась высоко из-за слабой видеокарты. В большинстве игр пользователи будут получать 30—40 кадров на максимальных настройках графики. Учитывая еще и цену ноутбука, это очень плохой результат. А если рассматривать его на перспективу с запуском условного Cyberpunk 2077, то и подавно.

Вот таблица со средними значениями фреймрейта.

Control 35 fps «Ведьмак 3. Дикая Охота» 45.5 fps Battlefield V 48 fps Red Dead Redemption 2 34 fps Tom Clancy’s The Division 2 37 fps Counter-Strike: Global Offensive 185 fps GTA V 115 fps

Почему так произошло? Скорее всего, из-за охлаждения ноутбука. Первые впечатления были очень хорошими, и казалось, ноутбук действительно не будет космически нагреваться в серьезных играх. Но потом все встало на свои места. Если видеокарта на 100%-й нагрузке не нагревалась выше 71°, то процессор не охлаждался ниже 80°, будучи загруженным едва ли наполовину. Лишь в Control и RDR2 его средняя температура была 69° и 64° соответственно. Во всех остальных играх — 85°, а в Battlefield — 95°. Основные вентиляционные решетки расположены сзади, но одна — справа. Как раз из нее горячий воздух попадает на правую руку с мышкой. Если у вас еще не включили отопление, то играть будет тепло. Все это говорит о том, что система охлаждения ноутбука плохо справляется с нагревом процессора. Поставь они более мощную видеокарту, она бы неминуемо перегревалась, и частота кадров в играх бы проседала. Другая причина может скрываться в маркетинговых уловках. Вероятно, мог быть конкретный заказ от какого-нибудь китайского ретейлера, мол, нужен ноутбук с крутым процессором и дешевой графикой.









Обидно за такие результаты. Ведь эти числа — это уже предел видеокарты. Дальше только компромиссы с графикой, снижений настроек и манипуляции с ползунками. За что тогда нужно заплатить больше 1 тыс. долларов? Благо альтернатива есть всегда. В каталоге найдутся ноутбуки с лучшей игровой производительностью, чем у Redmi G, и при этом дешевле или за ту же цену. Вот лишь некоторые .

Известно, что игровые ноутбуки полноценно работают только от сети. Их мобильность ограничивается переносом от розетки к розетке. Редко можно встретить устройство, способное сохранить высокую производительность при работе от аккумулятора. Redmi G как раз такой ноутбук. После отключения питания средняя частота кадров снизилась почти незаметно. Ноутбук хорошо работал от батареи — правда, всего 42 минуты.

5 Оценка автора Xiaomi Redmi G за свою цену не предлагает достаточно игровой производительности. 16-дюймовый экран с частотой 144 Гц тоже не может стать решающим фактором в пользу этого ноутбука. Redmi в играх сильно греется, средняя частота кадров не дотягивает даже до 60 в крупных тайтлах. Споры о процессорах Intel и AMD тут уже не имеют значения, когда фреймрейт ограничен картой GTX 1650 Ti. Таким образом, Redmi G в максимальной конфигурации выглядит максимально странно. Нравится экран 144 Гц хорошо работает от батареи, но мало Не нравится дисбаланс в максимальной конфигурации слабая видеокарта за такие деньги сильный нагрев