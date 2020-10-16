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«Дерьмо со вкусом заговора»: как соцсети высмеивают КГБ за его пугалку о новой провокации в Беларуси

16.10.2020 16:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Что случилось

Глава КГБ Иван Тертель со ссылкой на спецслужбы искренне признался, что в Беларуси готовится провокация при участии зарубежных кураторов, цель которой — «дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности». В тяжких последствиях от этой провокации обвинят доблестные силовые структуры Беларуси.

В соцсетях, кажется, никто предупреждение КГБ всерьез не воспринял, назвав заявление очередной пугалкой, которая еще и прозвучала как раз накануне выходных, когда в Беларуси сторонники перемен традиционно устраивают масштабные уличные демонстрации. В сети Тертелю тут же припомнили и пойманных накануне президентских выборов «бойцов ЧВК «Вагнер», и письмо «фрау А», и отравленных крыс. И, судя по реакциям в соцсетях, единственное, чего точно добился глава КГБ, — снижения пассажиропотока в метро.

Как реагируют соцсети

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