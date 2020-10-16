«Дерьмо со вкусом заговора»: как соцсети высмеивают КГБ за его пугалку о новой провокации в Беларуси

Источник материала: KYKY

Что случилось

Глава КГБ Иван Тертель со ссылкой на спецслужбы искренне признался , что в Беларуси готовится провокация при участии зарубежных кураторов, цель которой — «дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности». В тяжких последствиях от этой провокации обвинят доблестные силовые структуры Беларуси.

В соцсетях, кажется, никто предупреждение КГБ всерьез не воспринял, назвав заявление очередной пугалкой, которая еще и прозвучала как раз накануне выходных, когда в Беларуси сторонники перемен традиционно устраивают масштабные уличные демонстрации. В сети Тертелю тут же припомнили и пойманных накануне президентских выборов «бойцов ЧВК «Вагнер», и письмо «фрау А» , и отравленных крыс . И, судя по реакциям в соцсетях, единственное, чего точно добился глава КГБ, — снижения пассажиропотока в метро.

Как реагируют соцсети

Глава КГБ заявил, что милиционер из Гродно, которого избил Тихановский, пошёл на поправку и уже готов к новым провокациям. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 16, 2020

КГБ: мы знаем о провокации!

Нормальные правоохранительные органы: до конца держут в тайне чтобы не спугнуть, арестовывают, судят, а только потом публикуют пресс-релизы. — Бульбингемский Шериф (@sheriffofbulba) October 16, 2020

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации.»



Какие у вас партнёрские спецслужбы, клоуны?



Говно со вкусом заговора! — Генадзька (@rgniy) October 16, 2020

Самая большая провокация вами управляет, ау. — Дедушка охуевает (@Dedoooshka) October 16, 2020

Между прочим, последний раз какие-то заявления от КГБ были когда задержали 'вагнеровцев'. С тех пор молчали. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 16, 2020