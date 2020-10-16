|
«Дерьмо со вкусом заговора»: как соцсети высмеивают КГБ за его пугалку о новой провокации в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Что случилось
Глава КГБ Иван Тертель со ссылкой на спецслужбы искренне
В соцсетях, кажется, никто предупреждение КГБ всерьез не воспринял, назвав заявление очередной пугалкой, которая еще и прозвучала как раз накануне выходных, когда в Беларуси сторонники перемен традиционно устраивают масштабные уличные демонстрации. В сети Тертелю тут же припомнили и пойманных накануне президентских выборов «бойцов ЧВК «Вагнер», и
Как реагируют соцсети
|
Свежие газеты
Архив (Разное)