ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ГУБОПиК пообещал применять огнестрельное оружие против протестующих

16.10.2020 16:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков (тот самый, разнесший дубинкой стеклянную дверь минского кафе) дал интервью Агентству теленовостей. И решительно заявил о применении огнестрельного оружия против «оказывающих активное сопротивление» протестующих, которые «поднимут руку с заточкой» на силовиков.

«Солдаты цветной революции, «змагары». По-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет, — рассуждает Карпенков. — Лучшее их сравнение — организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская. Они хотят заработать денег.

Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное.

И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие».

Обложка: TUT.by.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков (тот самый, разнесший дубинкой стеклянную дверь минского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путепровод на пересечении Победителей — Орловская откроют уже в понедельник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика