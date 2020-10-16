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Запрет на профессию: адвоката Елены Левченко тоже хотят лишить лицензии
Источник материала: Партизан
Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Если это случится, он станет уже третьим адвокатом, лишенным лицензии за то, что защищал опасных для режима оппонентов.
Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом
Сегодня вопрос Кирилюка должна была рассматривать дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов по приказу Минюста. Внимание министерства привлекли посты Михаила в соцсетях.
Известно также, что Михаил Кирилюк входит в состав Координационного совета.
Как сообщает
Вчера были приняты решения о лишении адвокатских лицензий защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Юлии Леванчук.
Таким образом, в стране создан еще один опасный прецедент, свидетельствующий о том, что защита известных оппоннентов нынешнего режима чревата запретом на профессию адвоката.
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Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Если это случится, он станет уже третьим адвокатом, лишенным лицензии за то,...
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