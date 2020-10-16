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Третьего адвоката могут лишить лицензии
Источник материала: Партизан
Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом
Сегодня вопрос Кирилюка рассматривает дисциплинарная комиссия Коллегии адвокатов по приказу Минюста. Внимание министерства привлекли посты Михаила в соцсетях.
Защитник Кирилюка возражает против каких-либо комментариев ситуации.
Таким образом, создан прецедент, говорящий о том, что защита оппозиционно настроенных VIP-персон чревата запретом на профессию адвоката.
Известно, что Михаил Кирилюк входит в состав Координационного совета.
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Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом OL сообщил один из коллег юриста.
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