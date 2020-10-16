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Третьего адвоката могут лишить лицензии

16.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом OL сообщил один из коллег юриста.




Сегодня вопрос Кирилюка рассматривает дисциплинарная комиссия Коллегии адвокатов по приказу Минюста. Внимание министерства привлекли посты Михаила в соцсетях.

Защитник Кирилюка возражает против каких-либо комментариев ситуации.

Таким образом, создан прецедент, говорящий о том, что защита оппозиционно настроенных VIP-персон чревата запретом на профессию адвоката.

Известно, что Михаил Кирилюк входит в состав Координационного совета.
 
 
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Адвокату Михаилу Кирилюку, защищавшему баскетболистку Левченко, грозит отзыв лицензии. Об этом OL сообщил один из коллег юриста.
 
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