Проехал на велосипеде без зеркал - попал в камеру. Парень, который не подчинился ГАИ, получил два года колонии

Источник материала: Tut.by

Поездка на велосипеде без зеркал и катафотов закончилась для минчанина Андрея уголовным делом: парень не захотел останавливаться по требованию милиции и оказал сопротивление. Сегодня дело в отношении велосипедиста слушалось в суде Центрального района Минска. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

На ролике видно, как парня задерживают сперва два милиционера, через пару минут им на помощь пришел еще один их коллега. Рядом лежит велосипед, который по-видимому и принадлежит парню, которого задерживают. В какой-то момент, милиционеры упали вместе с мужчиной, после чего смогли заломать ему руки за спину и застегнуть наручники.

В отношении задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 363 УК Беларуси. Дело сегодня рассмотрели в суде Центрального района Минска.

Часть 2 статьи 363 УК Беларуси. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

На заседании сообщили, что обвиняемый Андрей 7 августа 2020 года ехал на велосипеде и нарушил ПДД (ч. 1. ст. 18.23 КоАП Беларуси): на его транспорте не было зеркала заднего вида и звукового сигнала, а это нарушение пункта 200 ПДД.

Пункт 200 ПДД Беларуси. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.

Сотрудники ГАИ потребовали велосипедиста остановиться, но он не отреагировал, объехал милиционера и поехал вперед, пытаясь скрыться. Милиционеры начали его задерживать, но Андрей упирался, пытался вырваться, боролся с ними.

На суде было озвучено, что потерпевшим Ш. и М. велосипедист нанес не менее одного удара рукой по голове (каждому), каждому потерпевшему пытался нанести не менее двух ударов руками по различным частям тела, от которых те увернулись. Наносил им побои и причинял физическую боль, М. он хватал за шею и сдавливал ее руками. Травмы пострадавших не повлекли расстройство здоровья. Также Андрей разорвал М. форменную рубашку с коротким рукавом и брюки.

После велосипедиста задержали, в отношении него провели проверку. До суда он находился под стражей.

Суд признал Андрея виновным в сопротивлении сотрудникам милиции при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия (ч.2 ст. 363 УК). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Адвокат Андрея сообщила AUTO.TUT.BY, что по ее мнению назначенное наказание не соответствует принципу индивидуализации наказания. В санкции статьи предусмотрено в том числе и ограничение свободы. Ранее велосипедист к уголовной ответственности не привлекался, раскаялся в самом факте сопротивления, неоднократно просил прощения у сотрудников за причинение телесных повреждений. Парень характеризуется положительно.

Приговор районного суда защитник будет обжаловать.