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Блогер создал настоящий световой меч из «Звездных войн» - он плавит сталь
Источник материала: Tut.by
YouTube-блогер Джеймс Хобсон с канала the Hacksmith (10,3 миллиона подписчиков) опубликовал несколько видео, в которых показывает полностью функциональный световой меч из «Звездных войн».
В описании канала говорится, что Джеймс долгое время трудился профессиональным инженером, но оставил постоянную работу ради создания собственного проекта на YouTube. «Мы вдохновляемся идеями из фильмов, видеоигр и комиксов и создаем реальные рабочие прототипы известных устройств, полностью показывая процесс их создания. С наукой возможно все!» — сказано на канале.
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Издание
В ролике на канале Хобсона утверждается, что их прототип испускает поток плазмы температурой порядка 2200 °C. Питание производится через специальный «рюкзак», который управляется клапанами. После настройки и испытаний изобретения Хобсон получил плазменную струю, которая отличается таким же диаметром и длиной, что и луч светового меча. Она может полностью «складываться» и даже резать металл.
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В ролике утверждается, что их прототип испускает поток плазмы температурой порядка 2200 °C.
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