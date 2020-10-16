Блогер создал настоящий световой меч из «Звездных войн» - он плавит сталь

Источник материала: Tut.by

YouTube-блогер Джеймс Хобсон с канала the Hacksmith (10,3 миллиона подписчиков) опубликовал несколько видео, в которых показывает полностью функциональный световой меч из «Звездных войн».

В описании канала говорится, что Джеймс долгое время трудился профессиональным инженером, но оставил постоянную работу ради создания собственного проекта на YouTube. «Мы вдохновляемся идеями из фильмов, видеоигр и комиксов и создаем реальные рабочие прототипы известных устройств, полностью показывая процесс их создания. С наукой возможно все!» — сказано на канале.

« Популярная механика » утверждает, что Хобсон вместе со своей командой уже несколько лет работает над разными интерпретациями светового меча из «Звездных войн». Основной задачей энтузиасты видели разработку «первой в мире выдвижной версии» такого меча. И, кажется, у них получилось.

Издание Rozetked добавляет: при создании прототипа меча использовали принцип объединения сжиженного газа с кислородом, которые выпускаются через ламинарные сопла. Они генерируют высококонцентрированный поток газа. Если добавить в смесь дополнительные вещества, получится менять цвет луча: например, хлорид натрия делает его желтым, а борная кислота — зеленым.

В ролике на канале Хобсона утверждается, что их прототип испускает поток плазмы температурой порядка 2200 °C. Питание производится через специальный «рюкзак», который управляется клапанами. После настройки и испытаний изобретения Хобсон получил плазменную струю, которая отличается таким же диаметром и длиной, что и луч светового меча. Она может полностью «складываться» и даже резать металл.