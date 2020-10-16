Деньги пришли. Беларусь получила первые $500 млн российского кредита

Источник материала: Myfin

Фото: glavportal.com

Как сообщили в ЕАБР, средства кредита предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Что в итоге?