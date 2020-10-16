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Деньги пришли. Беларусь получила первые $500 млн российского кредита

16.10.2020 16:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: glavportal.com

Как сообщили в ЕАБР, средства кредита предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

Что в итоге?

Напомним, Минфин Беларуси ранее заявлял, что часть средств фонда пойдет на погашение долга перед российским «Газпромом». Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом». Он отметил, что задолженность перед «Газпромом» составляет немногим менее $330 млн, а объем кредита, который обсуждается, из Евразийского фонда – $500 млн. Таким образом, будет сделан полный расчет перед российской газовой компанией.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Беларуси кредит из средств Фонда (ЕФСР) в объеме $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
 
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