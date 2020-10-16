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Деньги пришли. Беларусь получила первые $500 млн российского кредита
Источник материала: Myfin
Как сообщили в ЕАБР, средства кредита предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).
Что в итоге?
Напомним, Минфин Беларуси ранее
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Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Беларуси кредит из средств Фонда (ЕФСР) в объеме $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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