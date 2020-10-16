Невыполнение требований, перечисленных в ультиматуме, который 13 октября объявила Светлана Тихановская, будет чревато для белорусских властей рядом последствий.

Об этом заявил старший политический советник экс-кандидата в президенты, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский на пресс-конференции, которая состоялась 16 октября в онлайн-формате.





13 октября Тихановская заявила, что у власти есть 13 дней на выполнение трех требований : «Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены». Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», предупредила Тихановская.

«Если не будут выполнены требования, которые заявлены в ультиматуме, будет ряд последствий, — сказал он. — Из них заявлены только забастовка и бойкот, но это не все. В последние дни идет координация самых разных политических сил и инициатив, которые работают на одну цель: если не будут выполнены требования, режим должен почувствовать, что общество больше не будет его терпеть и будет принимать очень решительные шаги».

На просьбу спрогнозировать развитие событий в ближайший месяц или два Добровольский заявил, что в ситуации, когда ежедневно могут происходить влияющие на происходящее события «предсказать что-то очень сложно».

«Но если посмотреть издалека, то очевидно, что сегодня Лукашенко перестал эффективно управлять страной, пожалуй, только ОМОНом он пока эффективно управляет, — отметил советник Тихановской. — Это значит, что он не может эффективно управлять ни социальной сферой, ни экономикой, ни какими-то другими мирными областями, а переключил все свое внимание на управление силовыми структурами. Он уже утратил не только доверие людей, но и возможность долго управлять Беларусью».

«С другой стороны, не только какие-то политические силы, но и большинство белорусского общества уже не готово терпеть насилие, неуважение, не готово терпеть такую власть. Вопрос должен разрешиться, и он обязательно разрешится. По нашим ощущениям, которые подтверждаются данными социологических исследований, готовность людей отстаивать свой выбор по времени простирается далеко за один или два месяца», — заявил Добровольский.

По утверждению политика, он располагает данными социологического исследования, согласно которым «84% граждан, которые протестуют, готовы протестовать год и более до того момента, пока Лукашенко не уйдет». Он не ответил на вопрос, кто готовил это социсследование, поскольку у него «нет согласования от этой организации». «Но могу вас уверить, что это серьезные социологи, которые известны среди профессионалов», — заявил политсоветник Тихановской.

По словам эксперта аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерия Карбалевича, «можно легко прогнозировать, что будет делать власть». «Власть будет продолжать наращивать силовой компонент в подавлении протестов, усиливать репрессии, — убежден он. — Причем в репрессиях, как вы видите, участвуют не только силовые структуры, но и фактически весь государственный аппарат, начиная от детских садов и заканчивая ЖЭСами. Параллельно будет попытка навязать обществу так называемую конституционную реформу — в качестве некоего условного компромисса, которая должна как бы примирить или успокоить возбужденное общество».

Аналитик Александр Федута заявил, что «предсказывать [события] на короткий срок в Беларуси сегодня бессмысленно, более-менее ясно, что будет происходить через полгода-год».

«Например, понятно, что если Александр Лукашенко решится поздравить белорусов с наступающим 2021 годом, то в любом случае с новым 2022 годом поздравлять их будет уже совершенно другой человек», — считает он.

Александр Добровольский подчеркнул, что принцип мирных протестов сохраняется.

«Мы думаем, что та информация, которая получалась нами из Беларуси, — о радикализации , о том, что люди готовы отвечать насилием на насилие, она тревожная, — отметил он. — Мы думаем, что ультиматум поспособствовал тому, чтобы это насилие со стороны протестующих не применялось. Мы и далее призываем всех не чинить насилия, потому что это не только этический, но и практический принцип. Если мы хотим добиться победы, мы должны оставаться на стороне света».

Валерий Карбалевич считает, что «мирный характер протеста более предпочтителен», поскольку в случае силового конфликта «преимущество всегда на стороне вооруженных до зубов представителей силовых структур».

«Во-вторых, многочисленные исследования победных революций показывают, что ненасильственные действия более эффективны, — продолжил эксперт. — В-третьих, Путин, если вы помните, публично пообещал, что как только в Беларуси вспыхнут беспорядки, он введет сюда российские вооруженные подразделения».

«И самое главное — насильственная революция даже в случае ее победы оставляет тяжелый негативный след, тяжелую психологическую травму в обществе. Революция, которая побеждает с помощью насильственных методов, создает соответствующую атмосферу, насилие закладывается в политический ментальный код новой белорусской нации, от него будет тяжело избавиться. Поэтому, безусловно, я считаю, что именно ненасильственная революция должна быть лозунгом белорусских протестов», — убежден Карбалевич.