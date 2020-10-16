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«Режим должен почувствовать, что общество больше не будет его терпеть»
Источник материала: Навiны
Невыполнение требований, перечисленных в ультиматуме, который 13 октября объявила Светлана Тихановская, будет чревато для белорусских властей рядом последствий.
Об этом заявил старший политический советник экс-кандидата в президенты, член политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский на пресс-конференции, которая состоялась 16 октября в онлайн-формате.
13 октября Тихановская заявила, что у власти есть 13
«Если не будут выполнены требования, которые заявлены в ультиматуме, будет ряд последствий, — сказал он. — Из них заявлены только забастовка и бойкот, но это не все. В последние дни идет координация самых разных политических сил и инициатив, которые работают на одну цель: если не будут выполнены требования, режим должен почувствовать, что общество больше не будет его терпеть и будет принимать очень решительные шаги».
На просьбу спрогнозировать развитие событий в ближайший месяц или два Добровольский заявил, что в ситуации, когда ежедневно могут происходить влияющие на происходящее события «предсказать что-то очень сложно».
«Но если посмотреть издалека, то очевидно, что сегодня Лукашенко перестал эффективно управлять страной, пожалуй, только ОМОНом он пока эффективно управляет, — отметил советник Тихановской. — Это значит, что он не может эффективно управлять ни социальной сферой, ни экономикой, ни какими-то другими мирными областями, а переключил все свое внимание на управление силовыми структурами. Он уже утратил не только доверие людей, но и возможность долго управлять Беларусью».
«С другой стороны, не только какие-то политические силы, но и большинство белорусского общества уже не готово терпеть насилие, неуважение, не готово терпеть такую власть. Вопрос должен разрешиться, и он обязательно разрешится. По нашим ощущениям, которые подтверждаются данными социологических исследований, готовность людей отстаивать свой выбор по времени простирается далеко за один или два месяца», — заявил Добровольский.
По утверждению политика, он располагает данными социологического исследования, согласно которым «84% граждан, которые протестуют, готовы протестовать год и более до того момента, пока Лукашенко не уйдет». Он не ответил на вопрос, кто готовил это социсследование, поскольку у него «нет согласования от этой организации». «Но могу вас уверить, что это серьезные социологи, которые известны среди профессионалов», — заявил политсоветник Тихановской.
По словам эксперта аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерия Карбалевича, «можно легко прогнозировать, что будет делать власть». «Власть будет продолжать наращивать силовой компонент в подавлении протестов, усиливать репрессии, — убежден он. — Причем в репрессиях, как вы видите, участвуют не только силовые структуры, но и фактически весь государственный аппарат, начиная от детских садов и заканчивая ЖЭСами. Параллельно будет попытка навязать обществу так называемую конституционную реформу — в качестве некоего условного компромисса, которая должна как бы примирить или успокоить возбужденное общество».
Аналитик Александр Федута заявил, что «предсказывать [события] на короткий срок в Беларуси сегодня бессмысленно, более-менее ясно, что будет происходить через полгода-год».
«Например, понятно, что если Александр Лукашенко решится поздравить белорусов с наступающим 2021 годом, то в любом случае с новым 2022 годом поздравлять их будет уже совершенно другой человек», — считает он.
Александр Добровольский подчеркнул, что принцип мирных протестов сохраняется.
«Мы думаем, что та информация, которая получалась нами из Беларуси, —
Валерий Карбалевич считает, что «мирный характер протеста более предпочтителен», поскольку в случае силового конфликта «преимущество всегда на стороне вооруженных до зубов представителей силовых структур».
«Во-вторых, многочисленные исследования победных революций показывают, что ненасильственные действия более эффективны, — продолжил эксперт. — В-третьих, Путин, если вы помните, публично пообещал, что как только в Беларуси вспыхнут беспорядки, он введет сюда российские вооруженные подразделения».
«И самое главное — насильственная революция даже в случае ее победы оставляет тяжелый негативный след, тяжелую психологическую травму в обществе. Революция, которая побеждает с помощью насильственных методов, создает соответствующую атмосферу, насилие закладывается в политический ментальный код новой белорусской нации, от него будет тяжело избавиться. Поэтому, безусловно, я считаю, что именно ненасильственная революция должна быть лозунгом белорусских протестов», — убежден Карбалевич.
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У режима Лукашенко осталось чуть больше недели на выполнение условий народного ультиматума.
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