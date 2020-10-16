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Суд в Гомеле оштрафовал многодетную мать и на 15 суток арестовал ее 19-летнюю дочь
Источник материала: Навiны
Суд Центрального района Гомеля (судья Виктор Козачек) арестовал на 15 суток 19-летнюю Дарью Землянскую за участие в акции протеста 6 сентября.
Накануне, 15 октября, этот же судья оштрафовал на 10 базовых величин (270 рублей) мать Дарьи Елену Землянскую. Она воспитывает четырех детей, двое из которых несовершеннолетние. С момента задержания 12 октября до суда Землянская-старшая находилась в изоляторе временного содержания.
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Суд Центрального района Гомеля (судья Виктор Козачек) арестовал на 15 суток 19-летнюю Дарью Землянскую за участие в акции протеста 6 сентября.
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