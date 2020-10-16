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Иванников рассказал, что последует за объявлением Тихановской в розыск
16.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ или сети Интернет", сообщили в Следственном комитете Беларуси. Какими могут быть последствия объявления в межгосударственный розыск в России экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, рассуждает российский эксперт в сфере безопасности, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"Светлана Тихановская открыто призывала к изменению конституционного строя, призывала силовиков не повиноваться законной власти, перейти на сторону оппозиции. Белорусская милиция, да и силовой блок в целом, расценили ее заявления как государственную измену", - сказал Иванников.
По мнению собеседника Sputnik, те страны, с которыми у Беларуси есть межгосударственное соглашение о розыске и задержании преступников, должны выдать разыскиваемую персону для совершения правосудия.
При этом сама Тихановская, по мнению эксперта, "не осознает последствия объявления ее в розыск, делает восторженные заявления, направленные на изменения конституционного строя Беларуси".
"Ей остается только скрываться в тех странах, где такие договоры не работают. Это страны Балтии, Соединенное королевство и ряд стран Латинской Америки", - полагает эксперт.
Напомним, экс-кандидат в президенты Беларуси попала в
При этом уголовное дело в России против Тихановской не возбуждалось, в случае ее нахождения на территории страны российское МВД обязано было ее задержать и передать министерству внутренних дел Беларуси.
Комментарий российского эксперта Олега Иванников а слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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