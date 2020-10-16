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Иванников рассказал, что последует за объявлением Тихановской в розыск

16.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Иванников рассказал, что последует за объявлением Тихановской в розыск

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ или сети Интернет", сообщили в Следственном комитете Беларуси. Какими могут быть последствия объявления в межгосударственный розыск в России экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, рассуждает российский эксперт в сфере безопасности, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.  

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Светлана Тихановская открыто призывала к изменению конституционного строя, призывала силовиков не повиноваться законной власти, перейти на сторону оппозиции. Белорусская милиция, да и силовой блок в целом, расценили ее заявления как государственную измену", - сказал Иванников.

По мнению собеседника Sputnik, те страны, с которыми у Беларуси есть межгосударственное соглашение о розыске и задержании преступников, должны выдать разыскиваемую персону для совершения правосудия.

При этом сама Тихановская, по мнению эксперта, "не осознает последствия объявления ее в розыск, делает восторженные заявления, направленные на изменения конституционного строя Беларуси".

"Ей остается только скрываться в тех странах, где такие договоры не работают. Это страны Балтии, Соединенное королевство и ряд стран Латинской Америки", - полагает эксперт.

Напомним, экс-кандидат в президенты Беларуси попала в межгосударственный розыск в России в начале октября. Под данным МВД РФ, она обвинялась по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). в пятницу 16 октября стало известно, что она обвиняется по третьей части данной статьи, которая подразумевает санкции в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

При этом уголовное дело в России против Тихановской не возбуждалось, в случае ее нахождения на территории страны российское МВД обязано было ее задержать и передать министерству внутренних дел Беларуси.

Комментарий российского эксперта Олега Иванников а слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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