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Алсу стала блондинкой и шокировала поклонников

16.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Алсу удивила всех поклонников: звезда сменила имидж и превратилась в платиновую блондинку.

37-летняя исполнительница никогда не была любительницей кардинальных перемен во внешности и много лет придерживалась одного стиля. Но на днях певица решила изменить цвет волос и перестала быть брюнеткой.

В сети обсуждают неожиданную публикацию Алсу: на странице в Instagram звезда показала снимок своего преображения из брюнетки в блондинку.

Певица намекнула на то, что ее организм потребовал перемен, и попросила поклонников оценить свой внешний вид.

"Тебе все хорошо"; "Да! Освежает"; "Прямо как в 90-е. Мне нравится", – прокомментировали фанаты. Однако нашлись и те, кто раскритиковал выбор звезды.

"Нет, сразу уставший вид"; "С темным эффектнее"; "Ой нет, твой цвет – это брюнетка".

Напомним, что недавно резко изменилась еще одна знаменитость: дочь Оззи Осборна шокировала экстремальным похудением.

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