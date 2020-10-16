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Алсу стала блондинкой и шокировала поклонников
16.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Алсу удивила всех поклонников: звезда сменила имидж и превратилась в платиновую блондинку.
37-летняя исполнительница никогда не была любительницей кардинальных перемен во внешности и много лет придерживалась одного стиля. Но на днях певица решила изменить цвет волос и перестала быть брюнеткой.
В сети обсуждают неожиданную публикацию Алсу: на странице в Instagram звезда показала снимок своего преображения из брюнетки в блондинку.
Певица намекнула на то, что ее организм потребовал перемен, и попросила поклонников оценить свой внешний вид.
"Тебе все хорошо"; "Да! Освежает"; "Прямо как в 90-е. Мне нравится", – прокомментировали фанаты. Однако нашлись и те, кто раскритиковал выбор звезды.
"Нет, сразу уставший вид"; "С темным эффектнее"; "Ой нет, твой цвет – это брюнетка".
Напомним, что недавно резко изменилась еще одна знаменитость: дочь Оззи Осборна
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают резкие перемены в привычном образе популярной звезды.
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