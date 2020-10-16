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Еще один силовик заявил о готовности применить оружие против участников протестов
16.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
Глава ГУБОПиК сравнил организаторов протестов с ОГП образца 90-х. Николай Карпенков заявил, что в случае, если «они начнут оказывать активное сопротивление», милиция применит оружие, в том числе огнестрельное.
В эфире телеканала
"Солдаты цветной революции, "змагары". По-настоящему мужиков, которые любят свою страну, там нет. Лучшее их сравнение - организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает Тихановская. Они хотят заработать денег. Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", - заявил Карпенков.
Ранее о возможности применения оружия против радикально настроенных участников протестов
16 октября КГБ Беларуси также
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Глава ГУБОПиК сравнил организаторов протестов с ОГП образца 90-х. Николай Карпенков заявил, что в случае, если «они начнут оказывать активное сопротивление»,...
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