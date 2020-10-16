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Мария Колесникова считает невозможным диалог с властями

16.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: facebook.com

Адвокату Марии удалось получить новые комментарии относительно субботней встречи в СИЗО и спешным написанием Конституции.

Об этом идет речь в новом посте, опубликованном в Facebook Марии Колесниковой.

«Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме.

Такой шаг показывает слабость действующей власти. К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», - говорится в сообщении.

 
 
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Адвокату Марии удалось получить новые комментарии относительно субботней встречи в СИЗО и спешным написанием Конституции.
 
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