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Мария Колесникова считает невозможным диалог с властями
16.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: facebook.com
Адвокату Марии удалось получить новые комментарии относительно субботней встречи в СИЗО и спешным написанием Конституции.
Об этом идет речь в новом посте, опубликованном в Facebook Марии Колесниковой.
«Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме.
Такой шаг показывает слабость действующей власти. К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах», - говорится
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Адвокату Марии удалось получить новые комментарии относительно субботней встречи в СИЗО и спешным написанием Конституции.
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