Белорусы получают сообщения о «компенсации от ЕСПЧ» на подозрительном сайте

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner присылают нам скриншоты сообщений из Viber: там идет речь о «компенсации за ущерб» в событиях, произошедших в Беларуси 9 августа этого года или позднее. На самом же деле сайт вызывает много вопросов, и с большой вероятностью это обычный развод с целью получения данных пользователей.

В сообщении есть ссылка на ресурс под названием echrights.org — часть материалов там на русском, а часть на английском. Также есть кнопка перехода на заполнение формы с внушительным списком личных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания и данные банковских карт — мол, для перевода «компенсации».





Однако у Европейского суда по правам человека совсем другой сайт — echr.coe.int . При этом кнопки с echrights.org ведут как раз на echr.coe.int. До появления официальной информации рекомендуем не оставлять на echrights.org никаких данных.