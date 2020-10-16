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Белорусы получают сообщения о «компенсации от ЕСПЧ» на подозрительном сайте

16.10.2020 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner присылают нам скриншоты сообщений из Viber: там идет речь о «компенсации за ущерб» в событиях, произошедших в Беларуси 9 августа этого года или позднее. На самом же деле сайт вызывает много вопросов, и с большой вероятностью это обычный развод с целью получения данных пользователей.

В сообщении есть ссылка на ресурс под названием echrights.org — часть материалов там на русском, а часть на английском. Также есть кнопка перехода на заполнение формы с внушительным списком личных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания и данные банковских карт — мол, для перевода «компенсации».

Белорусы получают сообщения о «компенсации от ЕСПЧ» на подозрительном сайте

Белорусы получают сообщения о «компенсации от ЕСПЧ» на подозрительном сайте

Однако у Европейского суда по правам человека совсем другой сайт — echr.coe.int. При этом кнопки с echrights.org ведут как раз на echr.coe.int. До появления официальной информации рекомендуем не оставлять на echrights.org никаких данных.

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Читатели Onliner присылают нам скриншоты сообщений из Viber: там идет речь о «компенсации за ущерб» в событиях, произошедших в Беларуси 9 августа этого года или позднее....
 
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