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ГАИ проведет отработку трассы М1 в выходные дни, «Стрела» будет участвовать

16.10.2020 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции Минской области сообщили, что в целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий 17 и 18 октября будет проводиться массированная отработка аварийно опасных участков автодороги М1 (БрестМинск — граница России). В этом профилактическом мероприятии примут участие сотрудники специального подразделения «Стрела» ГАИ МВД.

В ходе отработки особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Под особым контролем — нетрезвые водители, те, кто превышает скорость, «бесправники», а также водители, нарушающие правила перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних), непредоставление преимущества пешеходам в дорожном движении. Без внимания, как заверили в ГАИ, не останутся и сами пешеходы, нарушающие ПДД.

— В последнее время на территории Минской области сложилась крайне тревожная обстановка с пешеходным травматизмом, причинами которого являются находящиеся на проезжей части дороги в нетрезвом виде пешеходы, усугубляется картина еще и тем, что происходят данные происшествия в темное время суток и такие горе-пешеходы, особенно не обозначенные световозвращающими элементами, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, — отметили в Госавтоинспекции.

Людей просят сообщать о предположительно нетрезвых пешеходах вблизи проезжей части в дежурную часть ГАИ по телефону 102.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Госавтоинспекции Минской области сообщили, что в целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения...
 
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