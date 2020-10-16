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Продажи Lada в Евросоюзе падают 9-й месяц подряд

16.10.2020 17:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Lada опубликовала итоги продаж в Европейском союзе за сентябрь. Всего за месяц жители региона купили 332 новых автомобиля российского производителя. Это аж на 71,1% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. 

Как отмечает агентство «Автостат», продажи машин «АвтоВАЗ» в Евросоюзе падают девятый месяц подряд. Всего в этом году в ЕС было реализовано 1811 экземпляров Lada. Это на 53,7% меньше, чем в январе—сентябре 2019 года.

Весной 2019 года компания «АвтоВАЗ» объявила о том, что намерена покинуть рынок Западной Европы. Причиной стало ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей российских машин. Между тем в пресс-службе производителя заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике Lada 4×4 нового поколения, который после покупки россиянами доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».

LADA Vesta I SW CROSS Prestige, 2018 г.в., 49 500 км
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
26 018 р.
10 100$ / 8622€
LADA 4x4 1.9 Diesel, 2002 г.в., 300 км
синий, внедорожник, дизель 1.9 л, механическая, полный привод
9531 р.
3700$ / 3159€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 16 500 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
27 048 р.
10 500$ / 8964€
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Компания Lada опубликовала итоги продаж в Европейском союзе за сентябрь. Всего за месяц жители региона купили 332 новых автомобиля российского производителя. Это аж...
 
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