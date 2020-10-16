Продажи Lada в Евросоюзе падают 9-й месяц подряд

Источник материала: Onliner

Компания Lada опубликовала итоги продаж в Европейском союзе за сентябрь. Всего за месяц жители региона купили 332 новых автомобиля российского производителя. Это аж на 71,1% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Как отмечает агентство «Автостат» , продажи машин «АвтоВАЗ» в Евросоюзе падают девятый месяц подряд. Всего в этом году в ЕС было реализовано 1811 экземпляров Lada. Это на 53,7% меньше, чем в январе—сентябре 2019 года.

Весной 2019 года компания «АвтоВАЗ» объявила о том, что намерена покинуть рынок Западной Европы. Причиной стало ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей российских машин. Между тем в пресс-службе производителя заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике Lada 4×4 нового поколения, который после покупки россиянами доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».