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Продажи Lada в Евросоюзе падают 9-й месяц подряд
Источник материала: Onliner
Компания Lada опубликовала итоги продаж в Европейском союзе за сентябрь. Всего за месяц жители региона купили 332 новых автомобиля российского производителя. Это аж на 71,1% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года.
Как отмечает агентство
Весной 2019 года компания «АвтоВАЗ» объявила о том, что намерена покинуть рынок Западной Европы. Причиной стало ужесточение экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей российских машин. Между тем в пресс-службе производителя заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Судя по всему, речь идет о внедорожнике Lada 4×4 нового поколения, который после покупки россиянами доли GM в совместном предприятии может получить название «Нива».
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
синий, внедорожник, дизель 1.9 л, механическая, полный привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания Lada опубликовала итоги продаж в Европейском союзе за сентябрь. Всего за месяц жители региона купили 332 новых автомобиля российского производителя. Это аж...
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