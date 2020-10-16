В Польшу переехали около 800 белорусских айтишников

Источник материала: Onliner

На днях появилась информация, что в Украину с начала протестов в Беларуси переехали более 1200 айтишников, причем поток, по словам заместителя министра по цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, растет. Еще одной страной, привлекательной для белорусских IT-специалистов, является Польша. Как рассказал Onliner заведующий кафедрой когнитивистики и математического моделирования Андрей Шуман, в страну-соседку уже перебрались 700—800 работников IT-профиля. Эту информацию уже подтвердила польская пресса — выдано 790 виз.

Желающих больше, заявления рассматривают, определенные сложности возникли из-за отзыва дипломатов: получить визу стало невозможно, а с гуманитарными визами ситуация непростая.

Во время нашего небольшого разговора Андрей Шуман несколько раз подчеркивал: многие переезжают с желанием вернуться назад. Сейчас решение покинуть Беларусь нередко диктуется необходимостью сохранить бизнес. Поэтому едут как «одиночки», так и сотрудники офисов некоторых компаний, в том числе крупнейших.

— Программисты — это не только дорогостоящая подготовка, это еще и особый класс людей. Это люди с очень хорошими заработками, у которых есть хобби, фундаментально оседают, покупают квартиры, дачи и так далее — и много тратят. Конечно, переезд таких людей означает удар по экономике, — уверен Шуман.

По словам нашего собеседника, в Польше активно стимулируют и развивают IT-сектор. Одна из его особенностей — ориентированность на игровую индустрию.

— Эти данные я получил, анализируя Варшавскую фондовую биржу (GPW). Данные репрезентативны, есть хорошая корреляция по демографии, данные по капиталам, которые там зарегистрированы. Около 4% — это капитал IT-фирм, — говорит он. — Понятно, что очень много IT-специалистов работает в других сферах, например, в банковской, она из лидирующих по капитализации на фондовой бирже. Если говорить о тех 4%, то 68% капитала сосредоточено у фирм, которые занимаются играми.

В Беларуси подобной специализации нет — в стране больше направлений и, как следствие, многопрофильных специалистов. Это одна из причин, по которой польский работодатель заинтересован в белорусских айтишниках. А тем, в свою очередь, удобнее релоцироваться в ближайшую страну, тем более с близкой культурой (по этой же причине выбирают Украину и Литву).

В Польше, говорит Андрей, в IT-секторе работает больше людей, чем в Беларуси, но и страна больше, экономика больше, нехватка специалистов дает о себе знать. Для Беларуси же уход инженеров означает, среди прочего, потерю ресурсов — финансовых и временных, затраченных на их обучение.

— Захотят ли белорусы вернуться, когда появится такая возможность? Я думаю, точно захотят. Понятно, что когда интернет не работает, когда сотрудников могут задержать — все это серьезные риски, проще перебазировать сотрудников в ближайшие страны, чтобы потом можно было быстро вернуться назад. Думаю, многие именно так рассматривают — как временное решение, — говорит Андрей.