«Меня предупредили о звонке, но не Лукашенко». Тихановская про странный разговор с мужем

Источник материала: KYKY

Не так давно Светлана Тихановская впервые за долгое время смогла поговорить по телефону с мужем, который сейчас находится в тюрьме. Это случилось после встречи Сергея Тихановского с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. О том, как случился этот разговор, Тихановская рассказала «Еврорадио», цитируем.

Светлана рассказала, что звонок стал неожиданностью. Ее предупредили о нем буквально за пару минут: «Звонок был очень неожиданным, не могла поверить, что мне сейчас будет звонить Сергей. Мне на самом деле позвонили, чтобы предупредить, но это был не Лукашенко. Это были мои знакомые, которым Сергей позвонил и попросил узнать мой номер телефона, не белорусский. Сидела, ждала, когда он мне перезвонит», – сказала Тихановская.

Разговор длился 12 минут: «Я понимала, что он мало что может мне рассказать. По человеку всегда чувствуешь, что он не один. И он сразу предупредил, что можем общаться только о семье и детях. Но я ему, естественно, говорила больше, потому что надо мной «надзиратели» не стояли в тот момент <...>Я не думала, что он будет меня критиковать. Я знаю его отношение к происходящему. Он знает, куда я ездила и с кем встречалась. У нас были более важные вещи, о чем можно было поговорить за этот короткий телефонный разговор. Он меня, наоборот, хвалит всегда».

Если вы хотите узнать, о чем говорила чета Тихановских 12 минут, переходите по ссылке .

Фото: Капаплев+Лейдик