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В КГБ ждут провокаций «на фоне явно уменьшающейся уличной активности»

16.10.2020 17:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские спецслужбы получают из своих источников многочисленную информацию о готовящихся в Беларуси провокациях. 

Об этом заявил сегодня глава КГБ Беларуси Иван Тертель, о чем сообщает приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». Сообщается, что данные о неких провокациях поступают в Беларусь «от различных источников».

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», - сказал глава КГБ.

Напомним, что Светлана Тихановская 13 октября выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку. 

 
 
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Белорусские спецслужбы получают из своих источников многочисленную информацию о готовящихся в Беларуси провокациях. 
 
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