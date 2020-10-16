В КГБ ждут провокаций «на фоне явно уменьшающейся уличной активности»

Белорусские спецслужбы получают из своих источников многочисленную информацию о готовящихся в Беларуси провокациях.

Об этом заявил сегодня глава КГБ Беларуси Иван Тертель, о чем сообщает приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». Сообщается, что данные о неких провокациях поступают в Беларусь «от различных источников».

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», - сказал глава КГБ.