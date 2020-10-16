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В КГБ ждут провокаций «на фоне явно уменьшающейся уличной активности»
Источник материала: БДГ
Белорусские спецслужбы получают из своих источников многочисленную информацию о готовящихся в Беларуси провокациях.
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«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», - сказал глава КГБ.
Напомним, что Светлана Тихановская 13 октября
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Белорусские спецслужбы получают из своих источников многочисленную информацию о готовящихся в Беларуси провокациях.
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