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"У меня синдром Дауна, и я руковожу бизнесом". История беларуса, который доказал: возможно всё

16.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске около полугода работает кофейня «Инклюзивный бариста», которую основал активист на коляске Саша Авдевич. Руководит этим бизнесом Василий Павликов.

"У меня синдром Дауна, и я руковожу бизнесом". История беларуса, который доказал: возможно всё
Несмотря на все архаичные стереотипы о людях с дополнительными потребностями, этому тандему удалось масштабировать свое дело и добиться открытия второй кофейни во флагманском магазине А1. Кyky.org поговорил с Василием и узнал, как им это удалось.

«Окончил курсы MBA». Как впервые в Беларуси парень с синдромом Дауна стал руководителем бизнеса

Василию Павликову 24 года, он стал руководителем первого в Минске бизнеса, где работают только инклюзивные люди, в мае этого года. «Саша Авдевич позвонил мне и спросил: «Я открываю кофейню, будешь директором? Ответил, да», – вспоминает Василий, как без раздумий устроился на вторую работу.

Уже несколько лет Василий также работает официантом в отеле на четверть ставки, поэтому сейчас график у него плотный: «Я встаю в шесть утра, к 11 еду в отель. Потом, в 15 часов, отправляюсь в кофейню – могу пробыть там до полуночи, когда дел много», – рассказывает Василий, который никогда и никуда не опаздывает. 

Пунктуальность – одна из его главных суперспособностей. Когда ему не нужно на работу в отель, он приходит в кофейню к 8:30 утра, хотя она открывается только после 9:00. При этом он всегда в костюме или с галстуком: «На работе должен быть деловой стиль», – уверен Василий.

При этом Василий успевает два раза в неделю ходить на занятия по айкидо: «У меня пятый кю!» – рассказывает парень, у которого уже есть «желтый» пояс и победы на международных соревнованиях.

Еще одно хобби Васи – кино. Не так давно Саша Авдевич предложил ему написать сценарий фильма, и он согласился. Решил, что это будет сериал про инклюзивных людей, которые живут в большом городе М. 

И сценарий шоу уже закончен: «Он будет идти 520 минут. Выйдет примерно в марте 2025 года, когда пройдет сертификацию – сейчас сценарий на согласовании в ООН», – делится планами Василий. 

Режиссура – это для него новый этап в кинематографе: год назад Вася играл в беларуском ситкоме, который спродюсировал Авдевич, «Кто если не мы». Василий сыграл своего незрячего друга. Наверное, в мире просто нет предложений, которые бы Василий не утвердил.

Но, по словам Авдевича, главный талант Василия – работа с цифрами и бумагами. Саша очень ценит своего менеджера, потому что у самого с мониторингом и статистической работой отношения не складываются. На вопрос «у тебя ведь был бизнес-план на старте?» Авдевич отвечает: «Конечно! Конечно, нет!»

Когда Саша запускал кофейню, у нее был маленький оборот и даже экселевские таблицы для учета количества кофе, как он утверждает, не требовались. Сейчас бизнес имеет совсем другие масштабы, которые не укладываются в возможности ИП. 

Поэтому Саша думает о том, чтобы изменить форму собственности. И радуется, что в его штате появился Василий, ведь у него «все отлично с математикой».

Надо сказать, Авдевич предложил Василию должность, потому что ему, как и многим беларусам, хотелось поверить, что люди с синдромом Дауна могут чем-то управлять. При этом Саша заявляет, что Василий на сто процентов доказал и Саше, и всем остальным, что может быть директором.

Основная задача Василия на этой должности – следить, чтобы в кафе всегда был кофе, круассаны и остальное, необходимое для работы. Он сверяет остатки продуктов и делает заказы новых. Отправляет на оплату бухгалтеру накладные и подписывает бумаги. 

Авдевич продолжает расхваливать Василия и говорит, что он хорош тем, что никогда не останавливается, пока не выполнит задачу, над которой работает.

Сейчас в подчинении Василия несколько человек. «Это бариста, бухгалтер и мои помощники. Сначала было сложно, но потом я научился. Сейчас иногда даже ругаю их – за неправильно подписанные бумаги, беспорядок», – рассказывает Василий. 

Тут важно уточнить, парень – не самоучка. Перед тем, как устроиться на работу, он окончил MBA по курсу управления персоналом.


«Вафли с икрой в центре города». Каким будет второй проект инклюзивных людей

Помимо ежедневной работы с накладными, Василий закрывает в кафе обязанности PR-менеджера. «По связям с журналистами у нас отвечаю я. Общаюсь с прессой, телевидением, рассказываю про наш проект – мне это очень нравится. Еще встречаюсь с представителями разных компаний, мы обсуждаем партнерство». 

По сути, благодаря его общительности у проекта «Инклюзивный бариста» появился шанс открыть вторую кофейню – во флагманском магазине А1 на Октябрьской площади.

История, кстати, почти кинематографичная (всё, как любит Василий). Вместе с Сашей они записали видео, в котором Василий рассказывает, что их первая кофейня уже перевыполнила все показатели эффективности и проекту пора двигаться дальше, масштабироваться. 

Этот ролик Авдевич запостил себе в фейсбук, после чего с ребятами связался генеральный директор А1 Гельмут Дуз и предложил встретиться, обсудить варианты сотрудничества. 

Конечно, Саша и Василий уже были знакомы с А1. Но коммуникация насчет открытия кофейни действительно началась после поста в соцсети. 

Видимо, ребята захватили своей харизмой Гельмута – после беседы с ними он написал в свой фейсбук: «Был рад встрече c двумя мотивированными предпринимателями, которым очень нравится то, что они делают!»

Новая кофейня будет отличаться от уже существующей более технологичным оборудованием: специальным прессом для кофе, двумя кофемолками, которые позволяют одновременно варить кофе нескольких сортов. Плюс, там будет рабочий стол, который можно подстраивать под каждого сотрудника индивидуально.

Парни придумали, что будут продавать в новой кофейне еду (в первой пока есть только выпечка). Хедлайнером меню станут венские вафли с разными начинками: от икры и лосося до шоколада. 

Эту идею, признается Авдевич, он подсмотрел в Голландии: зашел в кафе, где ребята с синдромом Дауна делали вафли – и решил открыть что-то похожее в Минске. Поэтому сразу купил вафельницу, на которой уже практикуются бариста. 

«Еще мы планируем начать продавать наши кружки со шрифтом Брайля – они нравятся людям», – рассказывает Василий про очередные планы на второй проект.

Саша Авдевич считает, что его мечта о создании собственной франшизы инклюзивных кафе начинает воплощаться. Особой гордости это ему придает, потому что это позволит найти занятость и улучшить финансовое состояние многих людей с инвалидностью в Беларуси. 

Конечно, с открытием второй кофейни у Василия станет ровно в два раза больше работы – ведь он становится директором уже целой сети «Инклюзивный бариста». «Я пока не представляю, как это – работать с таким количеством людей. Но мне уже не терпится попробовать», – уверяет Вася.

Сейчас главная цель директора – чтобы на открытие новой кофейни пришло как можно больше людей. На создание этого проекта ушло много сил, нервов и времени – и парни смогли построить полноценную технологичную и инклюзивную кофейню всего за месяц. 

«Партнеры, журналисты, мы ждем всех!» – говорит на прощание Вася. 

Думаем, вы знаете, что делать.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске около полугода работает кофейня «Инклюзивный бариста», которую основал активист на коляске Саша Авдевич. Руководит этим бизнесом Василий Павликов.
 
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