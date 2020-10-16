"У меня синдром Дауна, и я руковожу бизнесом". История беларуса, который доказал: возможно всё

Кyky.org поговорил с Василием и узнал, как им это удалось. Несмотря на все архаичные стереотипы о людях с дополнительными потребностями, этому тандему удалось масштабировать свое дело и добиться открытия второй кофейни во флагманском магазине А1.поговорил с Василием и узнал, как им это удалось.





«Окончил курсы MBA». Как впервые в Беларуси парень с синдромом Дауна стал руководителем бизнеса

Василию Павликову 24 года, он стал руководителем первого в Минске бизнеса, где работают только инклюзивные люди, в мае этого года. «Саша Авдевич позвонил мне и спросил: «Я открываю кофейню, будешь директором? Ответил, да», – вспоминает Василий, как без раздумий устроился на вторую работу.





Уже несколько лет Василий также работает официантом в отеле на четверть ставки, поэтому сейчас график у него плотный: «Я встаю в шесть утра, к 11 еду в отель. Потом, в 15 часов, отправляюсь в кофейню – могу пробыть там до полуночи, когда дел много», – рассказывает Василий, который никогда и никуда не опаздывает.





Пунктуальность – одна из его главных суперспособностей. Когда ему не нужно на работу в отель, он приходит в кофейню к 8:30 утра, хотя она открывается только после 9:00. При этом он всегда в костюме или с галстуком: «На работе должен быть деловой стиль», – уверен Василий.





При этом Василий успевает два раза в неделю ходить на занятия по айкидо: «У меня пятый кю!» – рассказывает парень, у которого уже есть «желтый» пояс и победы на международных соревнованиях.





Еще одно хобби Васи – кино. Не так давно Саша Авдевич предложил ему написать сценарий фильма, и он согласился. Решил, что это будет сериал про инклюзивных людей, которые живут в большом городе М.





И сценарий шоу уже закончен: «Он будет идти 520 минут. Выйдет примерно в марте 2025 года, когда пройдет сертификацию – сейчас сценарий на согласовании в ООН», – делится планами Василий.





Режиссура – это для него новый этап в кинематографе: год назад Вася играл в беларуском ситкоме, который спродюсировал Авдевич, «Кто если не мы». Василий сыграл своего незрячего друга. Наверное, в мире просто нет предложений, которые бы Василий не утвердил.





Но, по словам Авдевича, главный талант Василия – работа с цифрами и бумагами. Саша очень ценит своего менеджера, потому что у самого с мониторингом и статистической работой отношения не складываются. На вопрос «у тебя ведь был бизнес-план на старте?» Авдевич отвечает: «Конечно! Конечно, нет!»





Когда Саша запускал кофейню, у нее был маленький оборот и даже экселевские таблицы для учета количества кофе, как он утверждает, не требовались. Сейчас бизнес имеет совсем другие масштабы, которые не укладываются в возможности ИП.





Поэтому Саша думает о том, чтобы изменить форму собственности. И радуется, что в его штате появился Василий, ведь у него «все отлично с математикой».





Надо сказать, Авдевич предложил Василию должность, потому что ему, как и многим беларусам, хотелось поверить, что люди с синдромом Дауна могут чем-то управлять. При этом Саша заявляет, что Василий на сто процентов доказал и Саше, и всем остальным, что может быть директором.





Основная задача Василия на этой должности – следить, чтобы в кафе всегда был кофе, круассаны и остальное, необходимое для работы. Он сверяет остатки продуктов и делает заказы новых. Отправляет на оплату бухгалтеру накладные и подписывает бумаги.





Авдевич продолжает расхваливать Василия и говорит, что он хорош тем, что никогда не останавливается, пока не выполнит задачу, над которой работает.





Сейчас в подчинении Василия несколько человек. «Это бариста, бухгалтер и мои помощники. Сначала было сложно, но потом я научился. Сейчас иногда даже ругаю их – за неправильно подписанные бумаги, беспорядок», – рассказывает Василий.





Тут важно уточнить, парень – не самоучка. Перед тем, как устроиться на работу, он окончил MBA по курсу управления персоналом.









«Вафли с икрой в центре города». Каким будет второй проект инклюзивных людей

Помимо ежедневной работы с накладными, Василий закрывает в кафе обязанности PR-менеджера. «По связям с журналистами у нас отвечаю я. Общаюсь с прессой, телевидением, рассказываю про наш проект – мне это очень нравится. Еще встречаюсь с представителями разных компаний, мы обсуждаем партнерство».





По сути, благодаря его общительности у проекта «Инклюзивный бариста» появился шанс открыть вторую кофейню – во флагманском магазине А1 на Октябрьской площади.





История, кстати, почти кинематографичная (всё, как любит Василий). Вместе с Сашей они записали видео, в котором Василий рассказывает, что их первая кофейня уже перевыполнила все показатели эффективности и проекту пора двигаться дальше, масштабироваться.





Этот ролик Авдевич запостил себе в фейсбук, после чего с ребятами связался генеральный директор А1 Гельмут Дуз и предложил встретиться, обсудить варианты сотрудничества.





Конечно, Саша и Василий уже были знакомы с А1. Но коммуникация насчет открытия кофейни действительно началась после поста в соцсети.





Видимо, ребята захватили своей харизмой Гельмута – после беседы с ними он написал в свой фейсбук: «Был рад встрече c двумя мотивированными предпринимателями, которым очень нравится то, что они делают!»





Новая кофейня будет отличаться от уже существующей более технологичным оборудованием: специальным прессом для кофе, двумя кофемолками, которые позволяют одновременно варить кофе нескольких сортов. Плюс, там будет рабочий стол, который можно подстраивать под каждого сотрудника индивидуально.





Парни придумали, что будут продавать в новой кофейне еду (в первой пока есть только выпечка). Хедлайнером меню станут венские вафли с разными начинками: от икры и лосося до шоколада.





Эту идею, признается Авдевич, он подсмотрел в Голландии: зашел в кафе, где ребята с синдромом Дауна делали вафли – и решил открыть что-то похожее в Минске. Поэтому сразу купил вафельницу, на которой уже практикуются бариста.





«Еще мы планируем начать продавать наши кружки со шрифтом Брайля – они нравятся людям», – рассказывает Василий про очередные планы на второй проект.





Саша Авдевич считает, что его мечта о создании собственной франшизы инклюзивных кафе начинает воплощаться. Особой гордости это ему придает, потому что это позволит найти занятость и улучшить финансовое состояние многих людей с инвалидностью в Беларуси.





Конечно, с открытием второй кофейни у Василия станет ровно в два раза больше работы – ведь он становится директором уже целой сети «Инклюзивный бариста». «Я пока не представляю, как это – работать с таким количеством людей. Но мне уже не терпится попробовать», – уверяет Вася.





Сейчас главная цель директора – чтобы на открытие новой кофейни пришло как можно больше людей. На создание этого проекта ушло много сил, нервов и времени – и парни смогли построить полноценную технологичную и инклюзивную кофейню всего за месяц.





«Партнеры, журналисты, мы ждем всех!» – говорит на прощание Вася.





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