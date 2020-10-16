Санкович о давлении на клуб плавания Герасимени: Значит, в стране диктатура

– Твое впечатление от новости про то, что детской школе Герасимени не продлили аренду?





– Крайне неприятное. В стране не должно быть никакого преследования по политическим мотивам. Если оно происходит, значит, в стране не работает закон, в стране диктатура. Кстати, о ней заявлял и наш бывший президент.





– Видишь для себя возможность вернуться в Беларусь?





– В 2020 году – нет. Если власть не сменится, вряд ли в ближайшем будущем поеду в Беларусь, – сказал Санкович.



