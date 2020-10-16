|
Санкович о давлении на клуб плавания Герасимени: Значит, в стране диктатура
Источник материала: Партизан
Белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал поведение государства в отношении клуба плавания Александры Герасимени
– Твое впечатление от новости про то, что детской школе Герасимени не продлили аренду?
– Крайне неприятное. В стране не должно быть никакого преследования по политическим мотивам. Если оно происходит, значит, в стране не работает закон, в стране диктатура. Кстати, о ней заявлял и наш бывший президент.
– Видишь для себя возможность вернуться в Беларусь?
– В 2020 году – нет. Если власть не сменится, вряд ли в ближайшем будущем поеду в Беларусь, – сказал Санкович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский пловец Павел Санкович прокомментировал поведение государства в отношении клуба плавания Александры Герасимени
|
Свежие газеты
Архив (Разное)