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Стоимость товаров в Беларуси проверят с помощью специального приложения
16.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Цены на социально значимые товары в Беларуси будут контролировать до конца года. Мониторинговая группа из сотрудников Федерации профсоюзов следит за тем, чтобы стоимость не повышалась. Как часто проходят рейды и много ли нарушителей обнаружили, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Магазин шаговой доступности в спальном микрорайоне Минска. Таких в округе десятки. Светлана Купцова проверяет их раз в неделю. С собой у проверяющих только телефон со специальным приложением. В нем список из 23 самых востребованных товаров.
В Федерации профсоюзов говорят, что цены сейчас почти такие же, как год назад. Подорожали только некоторые продукты. Больше всего гречка – почти на 60%. Еще фрукты и растительное масло. В Минсельхозпроде уже заявили, что сезонных овощей и фруктов заготовили достаточно, чтобы избежать скачка цен.
Цены на социально значимые товары государство будет регулировать до конца года. К контролю присоединятся и сенаторы. Сейчас решают, как именно. В Совете Республики напомнили, что роста не может быть без увеличения средней зарплаты.
О завышенных ценах контролеры сообщают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. А там решают, какие меры принять к магазинам.
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Займутся этим сотрудники Федерации профсоюзов. Контроль будут вести по всей стране, чтобы не было необоснованных завышений цен. В том числе из-за пандемии.
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