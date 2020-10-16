Стоимость товаров в Беларуси проверят с помощью специального приложения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цены на социально значимые товары в Беларуси будут контролировать до конца года. Мониторинговая группа из сотрудников Федерации профсоюзов следит за тем, чтобы стоимость не повышалась. Как часто проходят рейды и много ли нарушителей обнаружили, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Магазин шаговой доступности в спальном микрорайоне Минска. Таких в округе десятки. Светлана Купцова проверяет их раз в неделю. С собой у проверяющих только телефон со специальным приложением. В нем список из 23 самых востребованных товаров. Контроль ведут по всей стране, чтобы не было необоснованных завышений цен . В том числе из-за пандемии.

«Смотрим минимальные, максимальные цены на продукты, которые люди покупают каждый день, и среднюю цену на эту продукцию. На хлеб, муку, крупы, макароны, мясо», – объяснила председатель Партизанского районного объединения Минска Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Купцова.

В Федерации профсоюзов говорят, что цены сейчас почти такие же, как год назад. Подорожали только некоторые продукты. Больше всего гречка – почти на 60%. Еще фрукты и растительное масло. В Минсельхозпроде уже заявили, что сезонных овощей и фруктов заготовили достаточно, чтобы избежать скачка цен.

«У каждого изменения цены есть та или иная причина. Если это изменение носит сезонный характер, то оно нивелируется в последующий период. Тот же картофель. По сравнению с декабрем он незначительно вырос в цене, а если смотреть за весь год, то изменений не произошло», – сказал начальник Главного управления социального партнерства Совета Федерации профсоюзов Беларуси Дмитрий Шевчук.

Цены на социально значимые товары государство будет регулировать до конца года. К контролю присоединятся и сенаторы. Сейчас решают, как именно. В Совете Республики напомнили, что роста не может быть без увеличения средней зарплаты.

«Конечно, в первую очередь попадут в поле зрения цены регулируемые. Но будем смотреть и на нерегулируемые. На те же антисептики или мандарины к Новому году», – отметила председатель комиссии по экономики Совета Республики Татьяна Рунец.

О завышенных ценах контролеры сообщают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. А там решают, какие меры принять к магазинам.