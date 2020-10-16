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Подходит ли «умное» видеонаблюдение для поиска участников протестов? Спросили у главы Synesis
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад, 13 октября, в одном из Telegram-каналов появился пост, где утверждалось, будто компания Synesis, которая занимается системой умного видеонаблюдения, помогает силовикам «идентифицировать участников протеста» с помощью разработанной ими платформы Kipod. Назавтра Synesis опубликовала заявление, где подчеркнула, что ее система видеоаналитики предназначена «исключительно для поиска предварительно заданных лиц в видеопотоке с подключенных онлайн-камер». 42.TUT.BY спросил у сооснователя Synesis Александра Шатрова, почему система видеонаблюдения для «умного города» не может использоваться для анализа фото и видео из соцсетей, мобильных телефонов и видеокамер, и какие именно задачи выполняет «умное» видеонаблюдение.
Но сначала — что такое Kipod?
Платформа Kipod — флагманский продукт компании Synesis. На сайте продукта
«Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.
В 2018 году в интервью
В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis.
Почему Kipod связывают с участниками протестов?
1 октября некоторым абонентам из Минска
Позже пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова
Эта довольно туманная формулировка может заставить считать, будто список людей, которым пришла СМС, составлялся при помощи системы уличного видеонаблюдения.
И впоследствии в одном из Telegram-каналов появилось утверждение, что технология для распознавания лиц, разработанная Synesis, используется для «идентификации участников протестов».
Synesis в ответ
Используется ли система умного видеонаблюдения, чтобы устанавливать личности обычных прохожих?
Может ли система умного видеонаблюдения использоваться, чтобы устанавливать личность обычных прохожих, в том числе участников протеста? Нет, так как у нее иные функции, утверждает сооснователь Synesis Александр Шатров.
Прежде всего, такие технологии не являются чем-то эксклюзивным и существующим в единичном экземпляре. В этом можно легко убедиться, вбив в Google на английском «нейронные сети для распознавания лиц» — вы получите множество результатов, причем часть их них будет open source.
По сути, говорит Александр Шатров, сейчас лидеры рынка борются за сотые процентов точности. Поверх базового алгоритма «надстраиваются» собственные технологии, но принцип остается тем же.
В этом случае применяются два базовых алгоритма: вначале на некой картинке детектируется лицо, а затем оно распознается. Видео, по сути, является просто набором картинок, так что в случае с системой видеонаблюдения технология вначале должна будет детектировать лица, потом выбрать из них лучшие варианты и заняться их распознаванием.
— Примеров использования подобных технологий масса — начиная от Facebook и Instagram и заканчивая Google Фото, — говорит Александр Шатров. — Система видеонаблюдения для «умных городов» предназначена для обеспечения правопорядка, безопасности, раскрытий преступлений. Когда у вас есть огромный массив камер — десятки и сотни тысяч — вы можете в реальном времени детектировать и распознавать лица, встречающиеся в в видеопотоках, а затем сравнивать их со списком разыскиваемых лиц (причем это могут быть не только преступники, но и дети, и пропавшие без вести взрослые без криминальной составляющей). В случае совпадений подается сигнал уполномоченным органам.
Распознать все лица в видеопотоках является обратной задачей, утверждает Александр.
— В нашем случае есть ограниченный набор разыскиваемых лиц и огромный массив камер, позволяющих установить, где и когда эти лица находились. Но наша система не предназначена для того, чтобы, допустим, детектировать все лица в видеопотоке, а затем сравнивать их с какой-то базой, например, базой паспортов. Это просто не имеет смысла, так как не отвечает задачам системы видеонаблюдения — установить местоположение конкретного лица.
Да, технология по детектированию лиц, попавших на видео, возможна. Но обычно она не имеет смысла для обеспечения правопорядка. Допустим, у вас есть система «умного города». Она установлена в мегаполисе, где постоянно передвигаются миллионы людей. И если система будет распознавать каждого прохожего, попавшего в объектив, то это создаст бесполезный и бессмысленный информационный шум, который к тому же очень дорого стоит — и с точки зрения вычислительных ресурсов, и с точки хранения всех этих данных.
Поэтому умные системы видеонаблюдения решают иную задачу — они не пытаются постоянно идентифицировать всех, а наоборот — помогают найти конкретного человека в этом массиве. У нашей системы концептуально другие задачи.
Александр Шатров добавляет, что сейчас к платформе Kipod подключены онлайн-камеры в таких публичных местах, как железнодорожный вокзал и метрополитен.
— Да, камеры нашей системы есть и на минских улицах, но, скорее, на уровне «пилотов». Например, мы ставили камеры на парковке на Советской, но это буквально единицы. Другие места, где установлены камеры, непубличные, допустим, это аэродром, — говорит собеседник. — По сути, сегодня наша система способна помочь с одной задачей — установить, ездит ли разыскиваемое лицо в метро, и заходил ли этот человек на вокзал.
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Какие именно задачи выполняет «умное» видеонаблюдение.
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