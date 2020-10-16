Источник материала: Myfin

Работа на самоизоляции: топ-5 профессий для удаленки

1. Программист. Уже несколько лет подряд эта профессия является одной из самой высокооплачиваемых не только в СНГ, но и во всем мире. Вряд ли получится с самого начала грести миллионы, но 10$ в час — реальность. Но не стоит думать, что все будет просто — нагрузка у программистов, особенно у начинающих, очень высокая.



2. Дизайнер. У этой профессии широкий спектр направлений. Есть, где разгуляться. Например, веб-дизайнер. Именно от него в первую очередь зависит то, что увидит пользователь, зашедший на сайт. Перспективы этой профессии почти не ограничены. Однако нужно помнить и очень острых подводных камнях — заказчик очень часто сам не знает, чего хочет. Потому одну работу можно переделать десятки раз.

3. Копирайтер. Без специалистов, наполняющих контентом сайты, не обходится ни один бизнес. Они пишут уникальные, завлекающие, продающие тексты, которые помогают заказчику увеличить посещаемость сайта, обратить внимание на товар или услугу. Предложений на рынке очень много, потому для хорошего заработка придется много практиковаться и постоянно учиться.

4. SMM-специалист. Это тот, кто хорошо разбирается в социальных сетях и работает над продвижением в них бренда и привлекает новую аудиторию. Сммщик пишет грамотные, увлекательные статьи, напрямую общается с аудиторией в комментариях и рекламирует бренд заказчика.

5. Трейдер. Основное отличие этой профессии от вышеупомянутых заключается в том, что трейдер работает не на кого-то, а сам на себя. К тому же на рынке Форекс нет потолка для заработка. Но важно понимать, что это не казино, и полагаться только на удачу здесь нельзя. Нужно пройти обучение. Здесь есть множество бесплатных курсов, которые помогут разобраться в профессии трейдера.

Удачи в новых начинаниях!