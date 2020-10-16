Привыкаем к кредитам под 35%. Еще один банк возобновил кредитование и рассрочку

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

С 14.10.2020г. ставка по кредитам «Проще простого» и «Еще больше» составляет 34,86%.

Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 000 BYN на срок до 84 месяцев.

С кредитом «Ещё больше» максимальная сумма займа достигает 19 000 BYN при аналогичном сроке. Оба кредита выдаются без справки о доходах и поручителей.

Также банк сообщает, что карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях.



Что в итоге?