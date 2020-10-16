|
Привыкаем к кредитам под 35%. Еще один банк возобновил кредитование и рассрочку
Источник материала: Myfin
С 14.10.2020г. ставка по кредитам
Кредит «Проще простого» позволит занять сумму от 500 до 10 000 BYN на срок до 84 месяцев.
С кредитом «Ещё больше» максимальная сумма займа достигает 19 000 BYN при аналогичном сроке. Оба кредита выдаются без справки о доходах и поручителей.
Также банк сообщает, что карта рассрочки Халва MIX также оформляется на прежних условиях.
Что в итоге?
Похоже, что продление
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возобновлении выдачи кредитов заявил еще один банк МТБанк. С 15 октября возвращаются программы выдачи кредитов физлицам. Банк вновь начинает выдавать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)