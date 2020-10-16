|
Директора Гродненского детского хосписа оштрафовали за участие в митинге
Источник материала: Навiны
Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко оштрафовали на 405 рублей (15 базовых величин) за участие в митинге протеста 6 сентября. Ночь она повела в изоляторе временного содержания.
Дело в суде Октябрьского района Гродно рассмотрел судья Дмитрий Кедаль.
Согласно протоколу, Величко участвовала в несанкционированном митинге 6 сентября на улице Горновых в Гродно, держала плакат «ОМОН, остановитесь». Ольга Величко отказалась давать показания в суде.
В качестве свидетеля был заслушан милиционер Октябрьского РОВД Русак, а также зачитаны показания милиционера Полякова. По их словам, 6 сентября на улице Горновых произошли стычки протестующих с ОМОНом. После этого они увидели женщин, в том числе Величко, которые возмущались происходящим на улицах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко оштрафовали на 405 рублей (15 базовых величин) за участие в митинге протеста 6 сентября. Ночь она повела в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)