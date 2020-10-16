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Директора Гродненского детского хосписа оштрафовали за участие в митинге

16.10.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко оштрафовали на 405 рублей (15 базовых величин) за участие в митинге протеста 6 сентября. Ночь она повела в изоляторе временного содержания.

Директора Гродненского детского хосписа оштрафовали за участие в митинге

Дело в суде Октябрьского района Гродно рассмотрел судья Дмитрий Кедаль.

Согласно протоколу, Величко участвовала в несанкционированном митинге 6 сентября на улице Горновых в Гродно, держала плакат «ОМОН, остановитесь». Ольга Величко отказалась давать показания в суде.

В качестве свидетеля был заслушан милиционер Октябрьского РОВД Русак, а также зачитаны показания милиционера Полякова. По их словам, 6 сентября на улице Горновых произошли стычки протестующих с ОМОНом. После этого они увидели женщин, в том числе Величко, которые возмущались происходящим на улицах.

 
Теги: Гродно
 
 
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Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко оштрафовали на 405 рублей (15 базовых величин) за участие в митинге протеста 6 сентября. Ночь она повела в...
 
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