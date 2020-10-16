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Директора Музея истории Могилева судили дважды за один день

16.10.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова признали виновным в участии в несанкционированных акциях и суммарно оштрафовали на 621 рубль.

Директора Музея истории Могилева судили дважды за один день

43-летнего Батюкова судили дважды за один день. Судья Ленинского районного суда Оксана Ратникова наказала его на 270 рублей за участие в Марше новой Беларуси 23 августа. А в Октябрьском суде судья Ольга Кравченко оштрафовал Батюкова на 351 рубль за Марш за независимость 30 августа и Марш героев 13 сентября.

Алексей Батюков не отрицал факт участия в «несанкционированных митингах», но не признал себя правонарушителем. «Реализовывал конституционное право на публичное высказывание своего мнения», — говорил он в суде.

Согласно милицейскому протоколу, Батюков шел в колонне людей, которые выкрикивали лозунги, несли оппозиционную символику, выражая тем самым недовольство результатами президентских выборов.

Ранее директор Музея истории Могилева вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась «немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов» и отмечалось, что «граждане не чувствуют себя в безопасности». Среди требований была отставка Лукашенко.

Алексей Батюков руководит Музеем истории Могилева с 2011 года. За это время музею удалось на пожертвования граждан и предприятий пополнить свою коллекцию ценными артефактами, среди которых Статут Великого Княжества Литовского.

 
Теги: Могилев
 
 
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Директора Музея истории Могилева Алексея Батюкова признали виновным в участии в несанкционированных акциях и суммарно оштрафовали на 621 рубль.
 
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