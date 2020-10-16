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"Нерушимое братство-2020": как закончились учения – видео

16.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Беларуси завершился заключительный этап миротворческого учения ОДКБ "Нерушимое братство – 2020". Маневры проходили на полигоне "Лосвидо" в Витебской области.

Согласно легенде учений, в условном государстве случился кризис, вылившийся в межэтнический конфликт, помогать в котором стали миротворцы стран ОДКБ.

Sputnik
Содержание и предпосылки маневров ОДКБ "Нерушимое братство"

При розыгрыше тактических эпизодов миротворцы сопровождали автомобильные колонны, патрулировали местность и противостояли самодельным взрывным устройствам. Блокировали и досматривали населенный пункт и проконтролировали доставку гуманитарного груза на вертолете с платформой.

За ходом заключительного этапа наблюдали генсекретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Также на мероприятии присутствовали официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и 14 военных атташе.

Учения "Нерушимое братство" проходили в Витебской области на протяжении пяти дней. Участие в них приняли контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, милиция и подразделения МЧС. Общая численность участников составила более 700 человек и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА.

Россию на учениях представляли 140 военнослужащих Центрального военного округа и 40 единиц военной техники, в том числе пара вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" и два ударных вертолета Ми-24 "Крокодил".

Маневры "Нерушимое братство" проводятся ежегодно начиная с 2012 года на территории одной из стран – участниц ОДКБ.

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Теги: Витебск
 
 
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Военные учения, которые стартовали в Беларуси 12 октября, завершились крупным практическим эпизодом на белорусском полигоне Лосвидо. Смотрите на видео, как...
 
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