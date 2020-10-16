Зачем миротворцам крокодилы и чурчхела?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старая римская формула "хочешь мира, готовься к войне" знакома каждому со школьной скамьи, только у военных стран ОДКБ в этот раз задача оказалась диаметрально противоположной. В этом году в рамках командно-штабных учений впервые была организована миротворческая миссия.

Кульминацией любой учебы у военных, пусть и миротворцев, остается полевой выход. Сегодня на полигоне Лосвидо с "Десантной высоты" все желающие, а именно, военные атташе, командиры, генсек ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Виктор Хренин, и скромный десант журналистов наблюдали за работой миротворцев.

Согласно легенде учений в одном выдуманном государстве Белония случился кризис, вылившийся в межэтнический конфликт. Помогать в беде решили миротворцы стран ОДКБ. В таких случаях полагается иметь мандат Совета Безопасности ООН и согласие местных властей. После того, как все формальности были соблюдены, на место прибыли Миротворческие силы ОДКБ.

Несмотря на то, что активная фаза розыгрыша тактических эпизодов заняла едва больше часа, миротворцы отработали настоящий сериал. Началось все, как и полагается с небольшого пожара. Боевики попали ракетой в объект нефтяной инфраструктуры и в дело вступили местные спасатели. Современный миротворец должен уметь не только разводить конфликтующие стороны, но и наводить мосты с местной властью и населением. Поэтому любая практическая работа идет в контакте со всеми заинтересованными сторонами.

Миротворцы начинают свою работу после того, как неопознанные боевики захватили небольшую деревню вместе с местными жителями в заложниках. Первым делом вступает разведка, и в дело идет авиация. Пара МИ-8 проводит рекогносцировку с воздуха под прикрытием МИ-24. Населенный пункт окружают со всех сторон, и часть бойцов прибывает на место конфликта на бронетранспортерах. Вторая группа прибывает по воздуху и десантируется с вертолетов беспосадочным способом. Все это время в воздухе кружат "крокодилы", основной ударный вертолет обеспечивает господство в воздухе и поддержку миротворцам на земле.

Миротворцы, конечно, вооружены, но это последний довод в их работе: в первую очередь они всегда ведут переговоры. Бронетранспортер с мегафоном в данном случае подходит как нельзя лучше. Когда становится ясно, что боевики не настроены на разговоры, в дело вступают профессионалы. Заложники освобождены, бандиты посрамлены. Только работа миротворцев на этом не заканчивается: им нужно еще передать местным правоохранителям преступников, а саперам при помощи робота разминировать помещение. И тут становится известно, что произошел подрыв цистерны с химикатами.

Здесь опять выходят на сцену местные спасатели, с подветренной стороны устанавливающие водную завесу, которая препятствует распространению ядовитых веществ.

За это время миротворческие силы успевают не только проверить весь населенный пункт, но еще и проконтролировать доставку гуманитарного груза на вертолете с платформой. Мирная жизнь в отдельно взятой деревне успешно восстановлена, значит, дальше дело за агитацией и пропагандой: с винтокрылой машины спасателей разлетаются листовки. Следующим эпизодом, поставившим жирную точку в учениях, стала эвакуация с места событий миротворцев на вертолете. Военные решили показать на деле свои навыки, поэтому все пошло под кодовым словом "чурчхела". За сладкой и интригующей темой стоял настоящий риск. Потому что бойцы с помощью специального крепления держатся на канате, который спускается с борта вертолета. Полет на скорости в 150 километров бодрит почище эспрессо. Кстати, в сцепке была и белорусская десантница - вот что на практике значит неслабый пол.