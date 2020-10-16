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Основатель Maps.me о переговорах с Лукашенко: Это Стокгольмский синдром
16.10.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: startupbattle.by
IT-предприниматель и основатель Maps.me Юрий Мельничек отказался от предложения к известным айтишникам обратиться к Александру Лукашенко.
Напомним, что разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение
Вот как
- Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром. Нормальная реакция на насилие – бей или беги.
Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права. Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии. В этой ситуации, я считаю, что переговоры с Лукашенко возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти.
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IT-предприниматель и основатель Maps.me Юрий Мельничек отказался от предложения к известным айтишникам обратиться к Александру Лукашенко.
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