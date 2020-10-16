Основатель Maps.me о переговорах с Лукашенко: Это Стокгольмский синдром

Источник материала: Ежедневник

фото: startupbattle.by

IT-предприниматель и основатель Maps.me Юрий Мельничек отказался от предложения к известным айтишникам обратиться к Александру Лукашенко.

Напомним, что разработчик мобильных приложений Константин Конопко записал видеообращение к представителям ИТ-сектора. Он призвал известных его представителей - Аркадия Добкина, Виктора Прокопеню, Виктора Кислого, Юрия и Дмитрия Гурских и других - добиться встречи с Лукашенко и «попытаться убедить его прекратить насилие».

Вот как ответил на это основатель Maps.me Юрий Мельничек (белорусский программист сейчас живет в Цюрихе):

- Бандиты в масках и ОМОН на улицах наших городов избивают безоружных людей: наших друзей и коллег, мирных протестующих, подростков и пенсионеров. О каком обращении к Лукашенко может вообще идти речь этой ситуации?! Попросить царя-батюшку бить не так сильно?! Это Стокгольмский синдром. Нормальная реакция на насилие – бей или беги.

Белорусы избрали своим президентом Светлану Тихановскую. Пособники диктатуры украли наши голоса и пытаются забрать наши гражданские права. Милиция вместо того, что бы защищать людей, их жестоко избивает. КГБ и СК вместо защиты интересов своего народа и поиска преступников, устраивают политические репрессии. В этой ситуации, я считаю, что переговоры с Лукашенко возможны только после остановки насилия и запуска трансфера власти.

Кстати, а кто-нибудь из вашего списка ещё находится в Беларуси?